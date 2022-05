Diretta Lecce Roma Primavera/ Streaming video tv: gara dagli obiettivi opposti

DIRETTA LECCE ROMA PRIMAVERA: OBIETTIVI OPPOSTI

Lecce Roma Primavera, in diretta sabato 7 maggio alle ore 15:00 è valida per la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. I salentini sono reduci dalla sconfitta subita in casa della Sampdoria, gara terminata con il punteggio di 1-0. La squadra di Vito Grieco non è quindi riuscita a dar seguito al successo del precedente turno sul Pescara. Il Lecce occupa la sedicesima posizione in classifica con 37 punti, 2 di distanza dal Milan, collocato in zona salvezza.

LECCE PROMOSSO IN SERIE A SE/ I salentini tornano nella massima categoria!

La Roma arriva alla partita di Lecce, dopo il successo conquistato in casa contro il Cagliari, in cui si sono imposti con il risultato di 2-1. La compagine di Alberto De Rossi è da tempo al comando della classifica, e vuole difendere la prima posizione, dopo che l’Inter ha recuperato terreno, approfittando del calo di rendimento dei giallorossi. La gara di andata si è conclusa con un pareggio per 2-2.

Diretta/ Lecce Pordenone (risultato finale 1-0): i salentini tornano in Serie A!

LECCE ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Roma Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire Lecce Roma Primavera in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE ROMA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Lecce Verona Primavera, le quali scenderanno in campo nella partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore dei salentini,Vito Grieco, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare del Lecce, la quale affronterà la Roma: Ferrara: Samooja; Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar; Johannsson, Pascalau, Carrozzo; Daka, Scialanga, Lemmens.

LECCE, NIENTE PROMOZIONE IN SERIE A OGGI/ Dal sogno all'incubo a Vicenza

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 3-4-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei giallorossi, la quale dovrebbe scendere in campo nella trasferta che disputerà in casa del Lecce: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA