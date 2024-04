Diretta/ Lazio Lecce Primavera streaming video e tv. Chance per i biancazzurri (14 aprile 2024)

La 29° giornata del Primavera 1 ci offre la diretta Lazio Lecce Primavera, domenica 14 aprile 2024 alle ore 10.45. Occasione per i biancazzurri che stanno cercando di blindare la qualificazione ai play off. La vittoria di Cagliari è stata un successo chiave nel cammino della Lazio, quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato col quarto posto agganciato dai ragazzi di Sanderra.

Sarà comunque un avversario da prendere con le molle il Lecce, che da diverse settimane ha migliorato il suo rendimento dopo un girone d’andata difficile. Salentini reduci da un pareggio interno contro il Sassuolo, con i neroverdi altra compagine in lizza per i play off. Con 8 lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto i salentini sono quasi definitivamente al sicuro ma devono comunque chiudere positivamente il cammino stagionale.

DIRETTA LAZIO LECCE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una partita tra Lazio e Lecce che regalerà emozioni e che i tifosi di entrambe le squadre potranno vedere in diretta tv in chiaro senza alcun costo su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre. Sarà possibile, per chi si trovasse in viaggio o non fosse munito di televisore, anche vedere la diretta streaming video di Lazio Lecce andando sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE PRIMAVERA

Ora andiamo a capire come si schiereranno e le probabili formazioni della diretta Lazio Lecce Primavera. I padroni di casa allenati da mister Stefano Sanderra si presenteranno molto probabilmente con un modulo prudente, 4-4-1-1. Vedremo in porta ancora Magro; i terzini Bedini e Milani e i centrali Petta e Ruggeri; un centrocampo di qualità con Di Tommaso, Coulibaly, Nazzaro, Sana Fernandes; a comandare l’attacco Napolitano e Sulejmani. Dall’altra parte il Lecce allenato da Federico Coppitelli si presenterà in campo forte del suo 4-3-1-2: il portierino Lampinen; a difendere Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar; nella mediana Munoz, Lukoki e Smajlovic, con Minerva a supportare gli attacchi di Jemo e Vescan.

QUOTE LAZIO LECCE PRIMAVERA

Una scommessa che parrebbe semplice e abbastanza scontata quella della diretta Lazio Lecce Primavera se stiamo a vedere bene le quote proposte da Snai. ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA