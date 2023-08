Diretta Lecce Roma Primavera/ Streaming video tv: si assegna la Supercoppa 2023! (oggi martedì 22 agosto)

DIRETTA LECCE ROMA PRIMAVERA: ECCO LA SUPERCOPPA 2023!

Lecce Roma Primavera è in diretta dal Via del Mare della città salentina: si gioca alle ore 20:30 di martedì 22 agosto ed è la Supercoppa Primavera 2023. Il primo trofeo stagionale viene messo in palio questa sera: si sfidano ovviamente la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia di categoria. Stagione straordinaria quella passata per il Lecce: vincitore della regular season di campionato, il club salentino ha dominato per larghi tratti e alla fine ha conquistato il terzo tricolore della sua storia, piegando la Fiorentina in finale.

DIRETTA/ Lecce Lazio (risultato finale 2-1): Almqvist-Di Francesco, ribaltone! (Serie A, 20 agosto 2023)

La Roma invece nel suo piccolo ha comunque centrato un’impresa: nella finale di Coppa Italia, trofeo che non vinceva da sei anni, la squadra della capitale ha battuto la stessa Fiorentina che aveva vinto le precedenti quattro edizioni, ed era in totale fiducia. Dunque ora vedremo quello che succederà nella diretta di Lecce Roma Primavera; aspettando che la Supercoppa 2023 prenda il via, facciamo un rapido focus sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa imminente partita allo stadio Via del Mare.

Diretta/ Lecce Como (risultato finale 1-0): passano i salentini! (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

DIRETTA LECCE ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Roma Primavera sarà garantita da Sportitalia: anche la Supercoppa 2023 dunque viene affidata all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19, oltre al campionato abbiamo anche questa sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Lecce Roma Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Video/ Lecce Cittadella (3-0) gol e highlights: ancora in gol il giovane Corfitzen (30 luglio 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA PRIMAVERA

All’inizio della stagione indovinare le formazioni della Supercoppa 2023 è complesso: comunque in Lecce Roma Primavera Federico Coppitelli potrebbe puntare sul 4-3-3 della passata stagione. In porta Herceg, difesa con Pascalau a fare il centrale insieme ad Addo o Sammi Davis e poi due terzini che possono essere Pol Muñoz a destra e Castalongue sull’altro versante. A centrocampo sono rimasti Vulturar e McJannet: dovrebbero giocare entrambi titolari, a completare il reparto possibilità per Gromek o Pape Gueye ma qui c’è l’imbarazzo della scelta. Nel tridente offensivo ecco invece Bosko Jemo come punta centrale; Dario Daka e Baylin Johnson possono essere i due esterni alti.

Modulo speculare per Federico Guidi: Keramitsis rimane il portiere dei capitolini, Brian Silva e Foubert-Jacquemin possono essere i due centrali difensivi (ma occhio al “promosso” Boldrini), poi sulle corsie lateraliavremo Louakima e Falasca, confermati rispetto alla passata stagione. Così anche il riferimento di centrocampo, che è capitan Faticanti; Vetkal e Pisilli ne accompagnano l’azione per un reparto mediano davvero di qualità, a supporto del tridente offensivo nel quale come attaccante può trovare spazio Misitano, sulle corsie invece Julen Jon Guerrero arrivato dal Real Madrid e magari uno tra Joao Costa e Bolzan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA