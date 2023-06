Video/ Lecce Fiorentina Primavera (1-0) gol e highlights: Hasic all’ultimo respiro regala il terzo Scudetto

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE FIORENTINA: IL TRICOLORE TORNA IN SALENTO

Lecce Fiorentina Primavera, video gol e highlights della finale dei playoff Scudetto tra la formazione di Federico Coppitelli e quella di Alberto Aquilani. A spuntarla è stata la squadra pugliese dopo un match battagliero e per lunghi tratti molto bloccato e chiuso. Quella che doveva essere una semplice fase di studio iniziale si è trasformata nel canovaccio di tutta la sfida: le difese, molto attente e preparate, riuscivano quasi sempre ad avere la meglio contro due attacchi spenti. A centrocampo molta più quantità che qualità nonostante l’ottimo tasso tecnico dei giocatori in campo.

D’altronde parliamo pur sempre di una finale Scudetto, tra l’altro Primavera, a cui vanno aggiunti altri fattori importanti come la pioggia incessante in quel di Reggio Emilia, l’età dovuta alla categoria, una gara equilibrata già sulla carta e due squadre che da tanti anni non accarezzavano nitidamente il sogno di diventare campioni d’Italia. Non è un caso se nei 90′ le occasioni si contano sulle dita di una mano con il Lecce più orientato ad attaccare per sortite offensive mentre la Fiorentina più improntata verso un gioco di rimessa, sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. Quando ormai lo spettro dei rigori sembrava dietro l’angolo, ecco la giocata della partita: Hasic salta più in alto di tutti e al 122′ sblocca una partita destinata per molti a concludersi con la lotteria dei rigori. Una rete che di fatto decide l’intero campionato con il Lecce che dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto si toglie la soddisfazione di diventare campione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE FIORENTINA: PER I PUGLIESI E’ IL TERZO TRIONFO

Lecce Fiorentina Primavera ha regalato il terzo Scudetto di categoria della storia dei pugliesi. I giallorossi erano riusciti a vincerne due consecutivi, i primi tra l’altro, tra il 2002 e il 2004 per poi mettere a referto il terzo proprio nell’ultima edizione. Nulla da fare per la Fiorentina che sognava di poter conquistare il “triplete italiano” dopo aver vinto in questa stagione sia la Supercoppa contro l’Inter che la Coppa Italia con la Roma.

Con questo trionfo il Lecce diventa la sesta squadra con più Scudetti di categoria agguantando proprio la Fiorentina. Davanti al duo giallorosso-viola troviamo Juventus e Atalanta (4), Lazio (5), Roma (8), Torino (9) e infine l’Inter, unica squadra ad essersi aggiudicata il campionato Primavera per ben 10 volte. Curioso come di queste sei squadre solamente il Torino ha preso parte alla final four, uscendo con la Fiorentina. Per il resto annata deludente per quelle che storicamente sono state le migliori della classe.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE FIORENTINA: IL TABELLINO

LECCE-FIORENTINA 1-0 dts

RETI: 120+2′ Hasic

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; McJannet (87′ Samek), Vulturar, Berisha (106′ Hegland); Corfitzen (104′ Daka), Burnete, Salomaa (119′ Kljun). A disp. Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Bruhn, Gueddar, Nikko, Minerva, Borgo, Davis. All. F. Coppitelli.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo (120+4′ Caprini), Krastev, Lucchesi; Capasso, Berti (115′ Sene), Amatucci, Harder (120+4′ Padilla), Kayode; Di Stefano (120+4′ Favasuli), Nardi (62′ Toci). A disp. Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Vitolo, Presta, Chiesa, Vigiani, Ievoli, Gentile. All. A. Aquilani.

ARBITRO: Mario Saia sez. Palermo (Pragliola-Valente; IV Delrio).

Ammoniti: Corfitzen, Dorgu (L), Harder, Toci, Kayode, Lucchesi, Amatucci (F).

