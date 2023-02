DIRETTA LECCE SASSUOLO/ Video streaming tv: solo pareggi in Puglia finora

DIRETTA LECCE SASSUOLO: TESTA A TESTA

Passiamo ad analizzare per la diretta di Lecce Sassuolo i precedenti tra le due squadre. A via del Mare le due squadre, prima di oggi, si sono già affrontate in appena due occasioni. In entrambe le occasioni le due compagini hanno chiuso col pari col Lecce che non ha mai vinto nemmeno in trasferta, mentre i neroverdi si sono imposti in due occasioni al Mapei, negli ultimi due precedenti rispettivamente per 4-2 nel luglio del 2020 e per 1-0 all’andata di questo campionato lo scorso 20 agosto. Il primo precedente è un pareggio a reti inviolate del 30 maggio del 2010 in serie cadetta.

La prima volta a via del Mare in Serie A per questa sfida ci porta al novembre del 2019, un match terminato col risultato finale di 2-2. I padroni di casa, in quell’occasione, andarono due volte in vantaggio per essere sempre raggiunti. Lapadula la sbloccava al minuto 18 con il pari di Toljan al 35esimo. Alla fine del primo tempo segnava ancora Falco con gol nel finale di Berardi. (Matteo Fantozzi)

LECCE SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lecce Sassuolo, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Andrea Calogero, commento tecnico di Sergio Floccari. Match visibile anche su Sky. Sarà dunque necessario essere abbonati ad una emittente televisiva.

PARTITA IN EQUILIBRIO

La diretta Lecce Sassuolo, in programma sabato 25 febbraio alle ore 20:45, rappresenta uno scontro in chiave salvezza. Entrambe le formazioni, infatti, stazionano nella metà bassa della graduatoria e cercano lo sprint decisivo per rimanere nella massima serie. Allo stadio “Via del Mare” i padroni di casa hanno l’obiettivo anche di vendicare la sconfitta dell’andata causata dal gol meraviglioso di Berardi. Mister Dionisi e il suo Sassuolo sono reduci da tre risultati utili consecutivi in trasferta e ambiscono a continuare questa striscia positiva.

LECCE SASSUOLO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Sassuolo vedono qualche dubbio da ambo le parti. Mister Baroni dovrà fronteggiare l’assenza di Di Francesco per squalifica, al suo posto probabile l’impiego di Banda. Nel tridente, inoltre, potrebbe essere presente dal primo minuto Ceesay, dopo l’ottima prova offerta contro l’Atalanta. Da valutare le condizioni di Umtiti, in caso di forfait pronto Ceccaroni. Per il Sassuolo, invece, sicuro assente Laurientè, fermato dal giudice sportivo, così come mancherà il lungodegente Muldur. Torna, però, nel tridente offensivo Berardi.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Lecce Sassuolo vedono una sfida sul filo dell’equilibrio. Secondo Snai, infatti, il successo pugliese vale 2.50 contro i 3.05 attribuiti agli ospiti e la quota 3.15 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.05 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.65.











