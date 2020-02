Diretta Lecce Spal/ Streaming video tv: Di Biagio, la prima con gli estensi (Serie A)

Lecce Spal, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 15.00 in diretta dallo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020. Scontro salvezza con i salentini che nelle ultime settimane hanno fatto registrare un gran colpo di coda, andando a ottenere 6 punti nelle sfide contro Torino e Napoli. Punti fondamentali proprio quando il Genoa alle spalle dei salentini ha aumentato i ritmi, ma non la Spal che si ritrova ora ultima, staccata di 7 punti dal Lecce quartultimo e dunque dalla zona salvezza. Una situazione difficile che gli estensi proveranno a sovvertire col nuovo tecnico Gigi Di Biagio in panchina, cambio doloroso visto che Leonardo Semplici era stato l’artefice dell’ascesa del club sin dalla promozione dalla Serie C alla B. Le ultime 3 sconfitte consecutive contro Bologna, Lazio e Sassuolo sono state però fatali al tecnico: all’andata il Lecce ha vinto 1-3 a Ferrara. L’ultima vittoria dei giallorossi al “Via del Mare” risale alla stagione 1979/80 in serie B. I giallorossi allenati da Mazzia si aggiudicarono l’incontro col risultato di 2-0, grazie alle reti di Tusino e Re. L’ultima sfida tra le due squadre a Lecce si è disputata il 30 maggio del 1993, sempre in cadetteria. 1-1 il risultato, vantaggio dei salentini con Orlandini, pareggio della Spal grazie a un gol di Nappi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Spal sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare sul canale di Sky Sport numero 202 della piattaforma satellitare, ovvero Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SPAL

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lecce Spal, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il Lecce allenato da Liverani dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Saponara; Falco, Lapadula. La Spal guidata in panchina da Di Biagio sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Valoti, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Lecce e Spal, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.15, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.50 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 2.20. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.70 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA