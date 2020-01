Diretta Lecce Udinese/ Streaming video tv: punti pesanti per la salvezza (Serie A)

Lecce Udinese, in diretta dallo stadio Via del Mare questa sera, lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. I salentini sono chiamati a iniziare l’anno nuovo in Lecce Udinese con un piglio differente rispetto a quello con il quale hanno terminato il vecchio. La sconfitta interna contro il Bologna è stata la seconda consecutiva, sempre con 3 gol incassati e soprattutto ha impedito ai ragazzi di Liverani di conquistare la sospirata prima vittoria in casa in un campionato che ha finora regalato ai giallorossi maggiori soddisfazioni in trasferta. Soprattutto, il Lecce si trova ora con un solo punto di vantaggio rispetto alla zona retrocessione, con gli ultimi risultati che hanno in parte vanificato quanto di buono fatto dalla compagine salentina nella prima parte della stagione del suo ritorno in Serie A. A Lecce arriva un’Udinese avanti in classifica di 3 punti rispetto ai diretti avversari dopo l’importantissima vittoria ottenuta prima della sosta in casa contro il Cagliari: i friulani hanno così spezzato un digiuno dalla vittoria che in campionato perdurava dallo scorso 3 novembre e in casa da oltre due mesi: un successo che ha rimesso al sicuro la panchina di Gotti, mentre con un altro passo falso è quella di Liverani che potrebbe cominciare a traballare.

Alla vigilia della diretta tra Lecce e Udinese, ecco che vogliamo fissare la nostra attenzione anche sui due allenatori che oggi presenzieranno al Via del Mare per la 19^ giornata di campionato. A fare gli onori di casa oggi naturalmente sarà Fabio Liverani, alla guida dello spogliatoio giallorosso dal settembre del 2017 e dunque giunto alla sia ormai 94^ presenza in panchina, dove pure ha fissato una media punti di 1,71 a incontro. Di contro oggi ci sarà Luca Gotti, che benchè sia tecnico ancora a interim, pure sta conducendo molto bene la formazione friulana. Per il tecnico nativo di Andria infatti si contano solo otto presenze da primo sulla panchina del club bianconero, ma pure finora la media punti è di 1.38 a incontro e portrebbe anche migliorare con il proseguo della stagione. (agg Michela Colombo)

I PRECEDENTI DI LECCE UDINESE

Lecce Udinese non si gioca da tempo: per la precisione, dobbiamo tornare alla stagione 2011-2012 che è l’ultima disputata dai giallorossi in Serie A, ovviamente prima di quella in corso. I salentini hanno vinto tre delle ultime dieci sfide, ma i friulani sono in vantaggio avendo centrato 6 successi; tra questi, anche un 2-1 di Coppa Italia (quarto turno) nel 2010. Se parliamo delle sfide al Via del Mare, il Lecce nell’aprile 2011 aveva colto l’ultimo successo: era finita 2-0 con una doppietta di Andrea Bertolacci, l’Udinese si era ampiamente rifatta nel campionato seguente vincendo entrambe le sfide. Quella in Puglia era andata in scena a metà settembre per la seconda giornata del torneo, il Lecce era allenato da Eusebio Di Francesco – la sua esperienza non era durata a lungo – e i friulani avevano sbrigato la pratica nei primi 16 minuti, trovando il vantaggio con Dusan Basta e raddoppiando con il solito Antonio Di Natale. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE UDINESE

Proviamo adesso a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Lecce Udinese, lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Via del Mare nella diciottesima giornata del campionato di Serie A. Il Lecce allenato da Fabio Liverani sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. Risponderà l’Udinese guidata in panchina da Luca Gotti con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Per chi scommetterà sulla sfida tra Lecce e Udinese di Serie A, ecco che l’agenzia Snai propone a 2.75 la quota relativa al successo interno, a 3.30 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 2.50 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 1.75 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 2.10.



