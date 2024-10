DIRETTA LECCE VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Lecce Verona è una partita che nel corso degli anni ha lasciato molte chicce storiche che in questi testa a testa rivivremo, dopotutto il nostro obiettivo è sempre quello di trovare la favorita storica per analizzare il contesto in cui le due squadre si affrontano quest’oggi. Tra pugliesi e scaligeri sono passate ben venti partite, di cui 18 in nella massima serie italiana mentre per una stagione le due squadre si sono affrontate in Serie B. Nel campionato cadetto è sempre stato il Lecce a vincere portandosi a casa sei punti su sei in quella stagione, mentre in Serie A abbiamo l’abaco che si divide in quattro vittorie per i giallorossi, sei pareggi che hanno regalato un punto per ognuna.

Abbiamo invece il Verona che ha vinto otto di queste partite e che quindi è la favorita seppur con solo due vittorie di scarto considerando anche la Serie B. L’ultimo match è terminato per 0-1 per il Verona al Via Del Mare, una situazione analoga a quella odierna quindi con il gol di Folorunsho. Vedremo se oggi gli scaligeri ripeteranno la solida prestazione dell’anno scorso oppure se per questa partita cambieranno le carte in tavola, passiamo al prossimo aggiornamento dove vedremo le statistiche della diretta di Lecce Verona. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA LECCE VERONA IN TV E STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Lecce Verona? L’unico modo per farlo sarà quello di abbonarvi a DAZN poiché questa gara non fa parte di quelle in co-esclusiva con Sky. Stesso discorso per la diretta streaming che sarà accessibile attraverso l’applicazione di DAZN su tutti i dispositivi.

LECCE VERONA, PUNTI VITALI AL VIA DEL MARE

Anche se è presto parlare di sfida salvezza, la diretta Lecce Verona ha tutte le carte in regola per essere un match fondamentale per evitare la retrocessione. Le due squadre sono distanti solamente 4 punti e i pugliesi sono ultimi in classifica. La gara si giocherà alle ore 18:30 di questo martedì 29 ottobre 2024. I rossoblu sono entrati in un loop molto negativo a causa di diverse partite consecutive senza vittoria. Dopo l’1-0 al Cagliari, il Lecce ha pareggiato contro Torino e Parma prima di perdere con Milan, Udinese, Fiorentina e Napoli senza mai riuscire a segnare.

Il Verona d’altro canto non se la passa tanto meglio anche se le vittorie con Napoli, Genoa e Venezia hanno migliorato la situazione. Detto ciò, gli scaligeri sono reduci da cinque sconfitte nelle ultime sei tra cui Monza e Atalanta per 6-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE VERONA

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni Lecce Verona. I giallorossi scenderanno in campo con il 4-3-3 composto da Falcone in porta, difesa a quattro con Pelmard, Baschirotto, Gaspar e Gallo. A centrocampo ci saranno Coulibaly, Ramadani e Pierret mentre in attacco Tete Morente, Krstovic e Dorgu.

Risposta del Verona con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Montipò, pacchetto arretrato composto da Tchatchoua, Ghilardi, Magnani e Bradaric. In mediana il duo Belahyane-Duda mentre Suslov, Kastanos e Lazovic agiranno alle spalle di Tengstedt.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE VERONA

Eccoci adesso a quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Lecce Verona. Secondo la visione dei bookmakers, la squadra che parte favorita al Via del Mare sono i padroni di casa a 2.05 contro i 3.70 del 2 fisso e la X a 3.30. Capitolo reti, l’Over con soglia 2.5 è offerto a 2.20 mentre l’Under a 1.67. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.