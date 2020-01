Diretta Lecco Arezzo/ Streaming video tv: lombardi per il bis (Serie C)

Lecco Arezzo, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace della sezione Aia di Lugo di Romagna, si giocherà oggi mercoledì 22 gennaio 2020 con fischio d’inizio alle ore 18.30. La partita è valida per la ventesima giornata della Serie C 2019-2020 nel girone A, il turno che era stato rinviato prima di Natale a causa dello sciopero delle società. Lecco Arezzo metterà di fronte due squadre che in classifica non sono molto lontane: 23 punti per i lombardi e 27 per i toscani. Siamo in quella ‘terra di nessuno’ in cui basta poco per pensare ai playoff ma anche per ritrovarsi invischiati nella lotta salvezza. Il Lecco resta in zona più critica, ma con la vittoria contro il Novara di domenica è risalito bene; per l’Arezzo i playoff restano vicini, ma la sconfitta contro la Juventus U23 potrebbe pesare. Oggi continuerà la risalita del Lecco oppure ci sarà una ripartenza dell’Arezzo? Di certo la posta in palio è stuzzicante…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lecco Arezzo; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO AREZZO

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lecco Arezzo. I padroni di casa di mister D’Agostino potrebbero riproporre il modulo 3-4-3 vittorioso domenica pomeriggio: in porta Safarikas; davanti a lui una retroguardia a tre con Merli Sala, Malgrati e Procopio; a centrocampo una linea a quattro con Carissoni, Bobb, Bolzoni e Giudici da destra a sinistra; infine il tridente d’attacco che potrebbe vedere ancora protagonisti D’Anna, Capogna e Strambelli. La replica dei toscani di mister Di Donato invece potrebbe concretizzarsi nel seguente modulo 4-4-2: Pissardo estremo difensore, davanti a lui da destra a sinistra Luciani, Borghini, Baldan e Corrado; a centrocampo invece potremmo vedere in azione dal primo minuto Belloni, Foglia, Picchi e Caso; infine Cutolo e Gori a comporre il reparto più avanzato per l’Arezzo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Lecco Arezzo in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. L’esito più probabile, sia pure di poco, dovrebbe essere la vittoria dei padroni di casa, perché il segno 1 è quotato a 2,55. Per il segno X il valore è di 2,95, mentre il segno 2 varrebbe 2,85 volte la posta in palio.



