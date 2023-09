Diretta Lecco Catanzaro/ Streaming video tv: esordio per i bluceleste! (Serie B, oggi 3 settembre 2023)

DIRETTA LECCO CATANZARO: ECCO I BLUCELESTE!

Lecco Catanzaro, che sarà in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Padova, si gioca alle ore 18:30 di domenica 3 settembre per la 4^ giornata di Serie B 2023-2024. Finalmente esordio per il Lecco, promosso in Serie B sul campo ma costretto ad aspettare per i ricorsi vari: alla fine i bluceleste, già ammessi da tempo ma “sospesi”, ce l’hanno fatta anche se resta attuale la questione stadio, dunque per il momento la formazione di Luciano Foschi sarà costretta a giocare a Padova le sue partite casalinghe e questo potrebbe pesare sull’andamento.

Oggi poi è tostissima: il Catanzaro, a sua volta promosso dalla Serie C, è partito a spron battuto e nelle prime tre giornate ha centrato 7 punti, riuscendo a sfruttare al meglio due partite consecutive in casa e schiantando anche lo Spezia. Vedremo dunque come andranno le cose oggi nella diretta di Lecco Catanzaro; aspettando che al Nereo Rocco sia tutto pronto possiamo sicuramente fare qualche analisi più approfondita circa le scelte che i due allenatori opereranno tra qualche ora, e allora possiamo prenderci del tempo utile per leggere insieme le probabili formazioni di questa intrigante sfida.

DIRETTA LECCO CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Catanzaro, come tutte le partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del campionato cadetto di calcio sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO CATANZARO

Dovrebbe essere un 3-5-2 quello di Luciano Foschi per Lecco Catanzaro: c’è Melgrati in porta, poi davanti a lui la linea difensiva composta da Battistini, Marrone e Bianconi (con Celjak che se la può giocare), sugli esterni possibile vedere Giudici ancora adattato a destra e uno tra Lepore e Scapuzzi sull’altro versante, in mezzo al campo invece dovrebbe esserci Galli a fare reparto con Ionita e Sersanti senza però dimenticarsi di Ardizzone e Crociata (e Degli Innocenti). Il tandem d’attacco può essere formato da Buso e Pinzauti, ma anche qui si vedrà rispetto alla concorrenza.

Il Catanzaro non cambia: Vincenzo Vivarini dovrebbe insistere con il 4-4-2 nel quale Scognamillo e Brighenti proteggono il portiere Fulignati, mentre Situm e Krajnc giocano come terzini. Squalificato Oliveri, a destra arriverà la conferma per Sounas; sull’altro versante va a giocare Vandeputte che può fare entrambe le corsie, poi ecco la coppia centrale formata da Pontisso e Ghion. Davanti, tutto porta a pensare che Biasci e Iemmello siano ancora titolari ma, come sappiamo, dalla panchina possono alzarsi Alfredo Donnarumma e Brignola per non parlare di D’Andrea, dunque le scelte non mancano…

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Lecco Catanzaro, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la quarta giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della squadra bluceleste vi farebbe guadagnare 2,95 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,35 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione calabrese, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 2,35 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











