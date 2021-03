Diretta/ Lecco Grosseto, streaming video e tv. Voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA LECCO GROSSETO: VOGLIA DI RISCATTO

Lecco Grosseto, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Voglia di riscatto per entrambe le squadre che sono reduci da una sconfitta nell’ultimo turno disputato in campionato. Dopo 3 vittorie consecutive e una rincorsa che ha portato i blucelesti al quarto posto in classifica nel girone A, è arrivata una sconfitta forse frutto di un calo fisiologico, con il Lecco che ha incassato domenica scorsa un tris in casa del Novara. Il Grosseto si è fatto invece sorprendere in casa dalla Juventus U23, un ko di misura che ha lasciato i maremmani in zona play off al decimo posto. La lotta per partecipare alla post season è però ancora più aperta che mai e anche il Lecco non può mollare le posizioni più nobili della classifica: il Como in vetta appare ormai in fuga, ma il Renate terzo è comunque a 2 lunghezze di distanza e un campionato già lusinghiero può essere comunque ancora migliorabile.

DIRETTA LECCO GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Grosseto è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO GROSSETO

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Grosseto allo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa allenati da Gaetano D’Agostino scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Pissardo; Celjak, Malgrati, Cauz; Masini (dal 1′ s.t. Marzorati), Bolzoni, Foglia, Azzi; Mangni, Capogna, Iocolano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Barosi, Raimo, Gorelli, Polidori, Campeol; Sicurella, Vrdoljak, Kraja; Galligani; Merola, Moscati.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Lecco e Grosseto, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.75 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.60 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.25 volte la posta scommessa.

