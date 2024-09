DIRETTA LECCO LUMEZZANE: I TESTA A TESTA

I testa a testa Lecco Lumezzane sono stati parecchi se partiamo a contare dal 1994, data della primissima sfida vinta 1-0 dai biancoblu. In totale, parliamo di 27 match vinti perlopiù dal Lumezzane che si sono aggiudicati 15 sfide contro i 4 dei Lecco e gli 8 pareggi. Gap molto ampio anche per i gol segnati con 42 reti del Lumezzane e meno di metà per il Lecco (20).

Ma da quanto manca la vittoria dei biancoblu? Sono esattamente 17 da quel 2007 quando alla 34esima giornata dai Serie C2, così era divisa all’epoca, il Lecco si impose per 2-1. Da quel giorno dominio Lumezzane con la bellezza di sei vittorie di cui cinque consecutive, intervallate solo dal 2-2 del 2017 con reti di Mureno e Bertani da una parte e Minelli con Annoni dall’altra. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LECCO LUMEZZANE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecco Lumezzane sarà trasmessa su Sky mentre sarà possibile seguire la partita in streaming con il servizio offerto da NOW TV. Inoltre, è possibile seguire la partita con la nostra diretta testuale che racconterà i momenti salienti di questo match.

LECCO LUMEZZANE: CACCIA AI TRE PUNTI AL RIGAMONTI

Sabato 7 settembre 2024 andrà in scena la diretta Lecco Lumezzane sullo sfondo del Rigamonti che si riempirà dalle 18,30. Entrambe le formazioni hanno vinto una partita in queste due prime uscite e cercano i tre punti per rimanere in alta quota.

Il Lecco arriva da un cocente pareggio in casa del Trento arrivato solo al minuto 93 dopo aver vinto in casa contro la Union Clodiense nella prima giornata. Anche la Lumezzane è riuscita a ottenere i tre punti nella prima giornata ma è stata sconfitta per 0 a 2 dalla Pro Vercelli nell’ultima sfida.

LECCO LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo insieme anche il discorso sulle probabili formazioni della diretta Lecco Lumezzane. I padroni di casa del Lecco si affideranno alle scelte di Francesco Baldini che è pronto a riconfermare la difesa a tre utilizzata contro il Trento. Marrone è il perno difensivo ed è galvanizzato dal gol contro il Trento mentre Lepore e Battistini completeranno il trio. Rocco cerca spazio in attacco e uno tra Sipos e Galeandro potrebbe lasciargli la maglia da titolare.

Ancora 4-5-1 per Franzini che punta sull’equilibrio anche nella sfida contro il Lecco. La sua Lumezzane Si appoggerà su Monachello in attacco ma anche il contributo dalla panchina di Corti potrebbe risultare determinante. Malotti è la fantasia di un centrocampo che potrebbe vedere tra i titolari il 24enne Tenkorang.

LECCO LUMEZZANE, LE QUOTE

Secondo le quote proposte dalla Snai, la diretta Lecco Lumezzane potrebbe essere un assolo dei padroni di casa che partono con il favore del pronostico dalla loro parte. L’1 per il Lecco è a 1,97 contro il 2 che sale a 3,45 e il pareggio X che arriva fino a 3,30.