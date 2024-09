DIRETTA LUMEZZANE PRO VERCELLI, ESORDIO OK PER ENTRAMBE

C’è tanta attesa per questa diretta Lumezzane Pro Vercelli. Le due squadre si sono presentate nel migliore dei modi al campionato di Serie C con una vittoria a testa. La sfida che le vedrà una contro l’altra andrà in scena domenica 1 settembre alle ore 18:00.

I padroni di casa sono reduci dal successo in casa della Virtus Verona con rete decisiva di Pannitteri. In Coppa Italia Serie C invece è arrivata l’eliminazione: dopo l’1-0 all’Union Clodiense, il Rimini ha estromesso il Lumezzane al secondo turno.

La Pro Vercelli invece ha superato il secondo turno della Coppa Italia Serie C grazie al successo ai calci di rigore nonostante i piemontesi abbiano giocato tutti i supplementari più 15′ di regolamentari un uomo in meno. Vittoria invece per 1-0 in campionato contro la Pergolettese.

DOVE VEDERE LA DIRETTA LUMEZZANE PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lumezzane Pro Vercelli o qualsiasi altra gara di Serie C, dovrete per forza di cose abbonarvi a Sky o NOW.

Le uniche emittenti che trasmetteranno tutte le gare dei tre gironi hanno inoltre la possibilità della diretta streaming con le rispettive applicazioni scaricabili per smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE PRO VERCELLI

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Lumezzane Pro Vercelli per questa seconda giornata di campionato. I padroni di casa si disporranno con il 3-5-2 con Filigheddu in porta, difesa a tre con Dalmati, Pogliano e Pagliari. A centrocampo spazio a Moscati, Scanzi, Taugourdeau, Malotti e Lipari a chiudere il reparto. In attacco Pannitteri e Monachello.

I piemontesi risponderanno con il 3-4-1-2: tra i pali Rizzo, difeso qualche metro più avanti da Biagetti, Marchetti e De Marino. Agiranno da esterni Iezzi e Vigiani mentre Louati e Iotti saranno in mediana. Rutigliano alle spalle di Bonino e Comi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUMEZZANE PRO VERCELLI

Infine andiamo ad analizzare le quote per le scommesse della diretta Lumezzane Pro Vercelli. I padroni di casa sono favoriti a 2.30, meno dunque degli ospiti che vengono quotati dai bookmakers a 3.10. Il segno X del pareggio è offerto a 2.90.

L’Over 2.5, quindi almeno tre gol nel corso della partita, è dato a 2.40 rispetto all’1.47 dell’Under. Il Gol è quotato a 2 mentre no Gol a 1.65.