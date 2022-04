Diretta/ Lecco Piacenza streaming video e tv: scontro playoff (Serie C)

DIRETTA LECCO PIACENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecco Piacenza, in diretta domenica 10 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Uno scontro diretto tra due squadre in zona playoff: i padroni di casa sono già certi del pass per la fase finale per tentare di coronare il sogno promozione, mentre gli ospiti hanno bisogno ancora di qualche punto.

Il Lecco è situato al quinto posto in classifica con 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. La compagine di casa ha raccolto quattro punti nelle ultime due partite: vittoria per 2-1 sul Trento e pareggio esterno per 1-1 contro il Sudtirol capolista. Il Piacenza, invece, è situato al nono posto con 46 punti, raccolti grazie a 11 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte. Nell’ultimo turno i biancorossi hanno superato 2-1 l’Albinoleffe.

DIRETTA LECCO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PIACENZA

Dopo aver analizzato la partita che prenderà il via tra pochi minuti, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Lecco Piacenza. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il classico 3-5-2. Pissardo tra i pali, linea a tre di difesa formata da Celjak, Battistini e Enrici. Nesta e Giudici agiranno sulle corsie esterne, mentre in mezzo al campo spazio a Masini, Lora e Morosini. In attacco, Buso in appoggio a Petrovic. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il consueto 4-4-2. In porta ci sarà Tintori, davanti a lui Parisi, Cosenza, Nava e Giordano. In cabina di regia Suljic e Rossi, con Munari e Gonzi esterni avanzati. In attacco, confermato il tandem Rabbi-Cesarini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Lecco Piacenza. I principali bookmakers vedono favorita per la vittoria la formazione di casa, prendiamo come riferimento le quote dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Lecco è data a 1,80, il pareggio è dato a 3,40, mentre la vittoria del Piacenza è data a 4,35. Non è prevista una pioggia di gol secondo gli analisti: l’Under 2,5 è dato a 1,72, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,00. Quote in perfetto equilibrio per Gol e No Gol, entrambi a 1,85.











