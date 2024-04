DIRETTA/ Lecco Reggiana video streaming tv: all’andata ci fu l’ottavo pareggio (Serie B, 13 aprile 2024)

DIRETTA LECCO REGGIANA: TESTA A TESTA

La diretta Lecco Reggiana ha festeggiato i 30 testa a testa in occasione del match d’andata della stagione attuale, terminato in parità. Questo 1-1 è stato l’ottavo pareggio tra queste due squadre con 16 vittorie della Reggiana e 6 del Lecco. I biancoblu non vincono infatti dal 2000 quando grazie ad un 2-1 esterno conquistarono la 19esima giornata di Serie C.

La terza categoria del nostro calcio è quella in cui Lecco e Reggiana si sono sfidate maggiormente, anche se agli albori di questi precedenti (parliamo degli anni 60) le formazioni erano abituate a giocare in Serie B. Esiste anche un testa a testa addirittura del 1936, altro non è che il primo, dove per l’unica volta fin qui Lecco e Reggiana si sono trovate l’una contro l’altra in Coppa Italia col successo per 4-2 degli emiliani. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LECCO REGGIANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecco Reggiana sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming online DAZN, sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV e in diretta streaming con Helbiz Live. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

NESTA PER I PLAYOFF

Seguiamo la diretta di Lecco Reggiana valevole per la 33esima giornata di Serie B con il calcio d’inizio fissato alle 16.15 del 13 aprile 2024. I padroni di casa sono alla disperata ricerca di una vittoria che, quest’anno, è arrivata in sole cinque partite e manca dal 26 dicembre 2023. I due pareggi nelle ultime due partite hanno mostrato segnali di ripresa ma la classifica è eloquente e sperare anche solo nei playout è proibitivo per il Lecco.

La Reggiana, invece, è all’undicesimo posto ma a soli quattro punti dalla zona playoff. La sconfitta nell’ultima giornata contro il Cittadella ha fatto crollare una striscia di imbattibilità che durava da ben sei partite e la sfida al Lecco è una buona occasione per tornare alla vittoria nonostante il pareggio dell’andata.

LECCO REGGIANA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Lecco Reggiana di Serie B pronta a giocarsi allo Stadio Rigamonti. Andrea Malgrati è alla ricerca di certezze che faticano ad arrivare. Nell’ultima partita è arrivata l’espulsione di Sersanti che sarà indisponibile per la sfida con la Reggiana. Per far fronte a questa pesante squalifica, Malgrati potrebbe rivoluzionare il suo modulo in cerca di un equilibrio ancora mai trovato.

La Reggiana, invece, vuole tornare alla vittoria ma deve anche ritrovare brillantezza in fase offensiva. La filosofia di Alessandro Nesta predilige la fase difensiva ma anche gli attaccanti degli emiliani non sono abbastanza decisivi. Portanova e Melegoni scalpitano per una maglia da titolare alle spalle di Cedric Gondo pronto a sostenere il peso offensivo.

LECCO REGGIANA, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Lecco Reggiana di Serie B sul sito della Snai: il segno 1 è quotato a 2,80 mentre il suo opposto a 2,60. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3,10 sull’importo scommesso.

