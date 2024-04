Diretta/ Reggiana Cittadella video streaming tv: veneti in vantaggio nei precedenti (Serie B, 6 aprile 2024)

DIRETTA REGGIANA CITTADELLA: TESTA A TESTA

Sta per avere inizio la diretta Reggiana Cittadella, ma prima consultiamo gli archivi per dare uno sguardo ai testa a testa. Sono stati 13 i precedenti tra queste due squadre con 6 pareggi all’attivo, 5 successi del Cittadella e appena 2 della Reggiana. Le uniche volte che gli emiliani sono usciti con i tre punti sono state nel 2000 vincendo 1-0 e nel 2021 con un netto 3-0 in trasferta targato Eloge, Laribi e Mazzocchi.

Il precedente più recente però è tutto del Cittadella: prima giornata della stagione in corso e rete decisiva di Amatucci al quarto minuto di recupero del primo tempo. Il segno X non si verifica dal 2016, match disputato in Lega Pro e terminata con due reti a testa. In quella sfida la Reggiana era sotto 2-0 per le marcature di Litteri e Cappelleti, ma una doppietta di Letizia al 75′ e 89′ cambiò tutto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA REGGIANA CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Reggiana Cittadella sarà visibile in tanti modi diversi, quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, mentre in ultima battuta si potrà vedere anche con Dazn.

UNA BELLA SFIDA

Un altro appuntamento con il campionato cadetto in questa diretta di Reggiana Cittadella, valida per la 32esima giornata di Serie B con il fischio di inizio fissato per oggi 6 aprile alle ore 16,15. Un confronto cruciale per entrambe le squadre in ottica playoff. I padroni di casa hanno un’opportunità d’oro oggi: con una vittoria potrebbero agganciare la zona playoff, trovandosi attualmente al decimo posto in classifica.

La loro ultima vittoria contro il Venezia per 3-2 ha dimostrato la determinazione della squadra e la voglia di raggiungere traguardi importanti. Dall’altra parte, il Cittadella si trova ora all’undicesimo posto dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Lecco, attualmente ultimo in classifica.

REGGIANA CITTADELLA: PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo ora le probabili formazioni della diretta di Reggiana Cittadella individuando insieme i possibili protagonisti del match. Per la squadra di casa, Gondo sarà il punto di riferimento in attacco, con la sua velocità che rappresenta un’arma letale, soprattutto in situazioni di contropiede.

La sua capacità di rendersi pericoloso potrebbe essere cruciale per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Per il Cittadella, sarà Salvi a giocare un ruolo chiave in difesa. Il suo apporto non si limita solo a proteggere la porta, ma anche a rompere le linee avversarie e creare superiorità numerica a centrocampo.

REGGIANA CITTADELLA, LE QUOTE

Come di consueto passeremo in rassegna le quote della diretta di Reggiana Cittadella supportati dal sito della Sisal: il segno 1 è fissato a 1,7 mentre il pareggio ha una quota di 2. La vittoria ospite distinta dal segno 2 invece è quotata 2,5.

