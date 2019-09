Diretta Lecco Siena/ Streaming video e tv: la Robur cerca riscatto (Serie C)

Lecco Siena, che è diretta dal signor Mattia Pascarella e si gioca domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Padroni di casa reduci da due sconfitte in trasferta, l’ultima sabato scorso sul campo del Novara che si è imposto con un rotondo 3-0. Un altro tris subito dal Lecco dopo quello di Arezzo, ma i lombardi nel mezzo sono riusciti a trovare la loro prima vittoria dopo il ritorno tra i professionisti, in casa contro la Pro Vercelli. I lecchesi proveranno a sfruttare di nuovo il fattore campo contro un Siena in difficoltà, che nei due impegni casalinghi contro Olbia e Carrarese non sono riusciti ad ottenere neppure un punto. Nel mezzo è arrivata per i toscani almeno la vittoria sul campo di Alessandria contro la Juventus U23, un successo che ha dato ossigeno ad una classifica che comunque non presenta i punti in classifica che il Siena sperava di ottenere ad inizio anno, visto anche il calendario sulla carta non proibitivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lecco Siena, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO SIENA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Lecco Siena, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 4-3-3 per il Lecco allenato da Marco Gaburro schierato con: Bacci; Magonara, Vignati, Malgrati, Procopio; Moleri, Pedrocchi, Segato; D’Anna, Chinellato, Giudici. Risponderà con un 4-3-1-2 il Siena di Alessandro Dal Canto schierato con: Confente; Romagnoli, D’Ambrosio, Baroni, Migliorelli; Arrigoni, Gerli, Vassallo; Campagnacci; Cesarini, Polidori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Siena favorito per la conquista della vittoria contro il Lecco. Vittoria in casa quotata 3.00, pareggio proposto a una quota di 3.10 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.35. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.10, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.65.



