Diretta/ Legnago Salus Arzignano streaming video tv: derby veneto (Serie C, 3 settembre 2023)

Legnago Salus Arzignano, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Piccolo derby veneto con il ritorno della formazione veronese, risollevatasi dalla Serie D dopo la retrocessione, vincendo il girone di stretta misura con 2 punti di vantaggio sull’Union Clodiense, riconquistando così la Serie C dopo un solo anno trascorso tra i Dilettanti.

L’Arzignano nella scorsa stagione ha saputo distinguersi, con la formazione vicentina che ha chiuso la regular season al nono posto, prendendosi anche la soddisfazione della partecipazione ai play off, conclusasi con l’eliminazione al primo turno per mano del Renate. Le due formazioni non si affrontano in campionato da quando erano inserite entrambe nello stesso girone di Serie D: il Legnago si era imposto col punteggio di 2-1, l’8 ottobre 2017, nell’ultima sfida casalinga contro l’Arzignano.

LEGNAGO SALUS ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Arzignano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Arzignano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Muteba, Pelagatti, Noce, Ruggeri, Martic, Viero, Diaby, Rocco, Giani, Mbakogu. Risponderà l’Arzignano allenato da Giuseppe Bianchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raina, Molnar, Baldè, Bordo, Gemignani, Zanon, Piana, Parigi, Antoniazzi, Davi.

LEGNAGO SALUS ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











