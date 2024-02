Diretta/ Legnago Salus Fiorenzuola (risultato 2-1): Svidercoschi match winner (19 febbraio 2024)

DIRETTA LEGNAGO SALUS FIORENZUOLA (RISULTATO FINALE 2-1): RIGORE DECISIVO

Termina la diretta Legnago Salus Fiorenzuola, risultato finale di 2-1. Un risultato difficile pronosticabile a fine primo tempo, non tanto per una questione tecnico-tattica ma perché i padroni di casa erano rimasto in dieci uomini per il rosso a Diaby.

Al 78′ Bondioli atterra in area Svidercoschi per il calcio di rigore che si rivelerà decisivo: lo stesso numero nove si presenta dal dischetto spiazzando il portiere avversario. Un successo che sottolinea il cuore del Legnago che con questa vittoria va a quattro di fila e si candida per essere protagonista ai playoff. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LEGNAGO SALUS FIORENZUOLA (RISULTATO 1-1): ROSSO DIABY!

Termina il primo tempo della diretta Legnago Salus Fiorenzuola, gara che ha già vissuto tantissime emozioni. Al 39′ il Legnago trova il pareggio con Giani che finalizza l’ottimo cross effettuato da Van Ransbeeck dal lato mancino del campo.

La gioia per i padroni di casa dura poco e non per via di un gol subito, ma di un cartellino rosso. Diaby prende il secondo cartellino giallo in dieci minuti e in seguito anche a vibranti proteste viene espulso al secondo di recupero. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LEGNAGO SALUS FIORENZUOLA (RISULTATO 0-1): D’AMICO, GOL!

Inizia la diretta Legnago Salus Fiorenzuola, risultato già sbloccato in favore degli ospiti. Dopo appena due minuti, D’Amico sfrutta un’ottima giocata di Mora, un velo che regala un’ottima possibilità a D’Amico che non sbaglia e fa 1-0.

Il Legnago era riuscito a pareggiare con Rocco, ma la posizione di Muteba era di fuorigioco. Padroni di casa che dunque hanno provato subito a rimettersi in partita, ma con un pizzico di sfortuna non ci sono riusciti per via di un offside. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LEGNAGO SALUS FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

È arrivato il momento della diretta di Legnago Salus Fiorenzuola da un punto di vista statistico, infatti se ci soffermiamo sui dati si nota come le due squadre abbiano dei modelli ricorrenti nella loro prestazione nei novanta minuti di gioco. Osserviamoli subito! Il Legnago Salus mostra una buona capacità nel realizzare il 26% dei suoi gol nei minuti tra il 31 e il 45, mentre la Fiorenzuola dimostra di essere pericolosa nella fase centrale del secondo tempo, segnando il 28% dei suoi gol nei minuti tra il 61 e il 75. Entrambe le squadre sono in una buona forma, con Legnago Salus che non perde da 7 incontri e Fiorenzuola che mantiene una striscia positiva di 5 partite senza sconfitte.

Nel primo tempo, la formazione ospitantesi trova in vantaggio nel 20% delle partite, mentre i toscani mostrano un 12% di partite in cui si trova in vantaggio al termine del primo tempo. Quando la squadra di Firenze si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta, mostra una notevole capacità di chiudere la partita vincendo nel 75% dei casi. D’altro canto, il Legnago Salus quando si trova in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi, sembra avere una sfida maggiore, non riuscendo a vincere nel 0% dei casi. Lo stesso vale quando l’US Fiorenzuola è in svantaggio per 1-0 nei match in trasferta. (agg. Gianmarco Mannara)

LEGNAGO SALUS FIORENZUOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Legnano Salus Fiorenzuola sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Legnano Salus Fiorenzuola sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LEGNAGO SALUS FIORENZUOLA, OSPITI IN FORMA LONTANO DA CASA

La diretta Legnano Salus Fiorenzuola, in programma lunedì 19 febbraio alle ore 20:45, racconta della 27esima giornata di Serie C Girone A. I biancoblu sono reduci da tre vittorie consecutive contro Renate, Albinoleffe e Giana Erminio. Successi che hanno allungato la striscia a sette risultati utili di fila.

Anche il Fiorenzuola si può ritenere soddisfatta di questo 2024, iniziato male con il ko col Renate ma proseguito nel migliore dei modi con 12 punti su 18 frutto dei pareggi con Pro Sesto, Lumezzane e Pro Vercelli più le vittorie nelle sfide contro Albinoleffe, Trento e Pergolettese. Curiosamente, i tre successi sono arrivati tutti in trasferta.

LEGNAGO SALUS FIORENZUOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Legnano Salus Fiorenzuola vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Fortin, terzetto arretrato con Sbampato, Martic e Zanandrea. Agiranno larghi sia Muteba che Boci mentre al centro ci saranno Diaby e Viero. Davanti Svidercoschi con dietro Sambou e Rocco.

Il Fiorenzuola replica con il 4-3-3. Tra i pali Sorzi, difesa a quattro con Gentile, Cremonesi, Bondioli e Maffei. Oneto e Nelli mezzali con Musatti in cabina di regia in questo centrocampo a tre. Davanti la scelta ricadrà su D’Amico, Ceravolo e Morello.

LEGNAGO SALUS FIORENZUOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Legnano Salus Fiorenzuola danno per favorita la squadra di casa a 1.95. Secondo sisal, la X è data a 3.15 mentre il 2 fisso a 3.80.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 2.30 mentre l’Under a 1.52. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.69.











