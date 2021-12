Diretta Legnago Salus Pro Sesto/ Streaming video tv: è scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PRO SESTO: VA IN SCENA LO SCONTRO SALVEZZA

Legnago Salus Pro Sesto, in diretta sabato 4 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Mario Sandrini, sarà valida per la 17^ giornata del girone A di Serie C 2021-2022. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura subita in casa del Fiorenzuola, 1-0 il risultato finale. Per il Legnago Salus è stata la seconda sconfitta consecutiva, la decima in campionato e la quarta nelle ultime cinque partite disputate. I veneti sono infatti terzultimi in graduatoria con 14 punti. Una vittoria nello scontro salvezza, farebbe tornare la squadra di Giovanni Colella a sperare nella salvezza.

La Pro Sesto è reduce da due pareggi di fila, l’ultimo arrivato in casa contro il Trento, con il risultato di 1-1. Dopo aver condotto il risultato per quasi tutto il secondo tempo, la squadra di Simone Banchieri si è fatta recuperare al 92′ da Pasquato. Vittoria che manca da ormai oltre un mese, l’ultima è arrivata in casa del Seregno lo scorso 31 ottobre. I lombardi sono penultimi in classifica con 13 punti, uno in più rispetto al fanalino di coda, Giana Erminio. L’ultimo precedente tra le due squadre in questione, risale al campionato di Serie D nel 2019. In quell’occasione i tre punti andarono al Legnago Salus, che si impose in casa della Pro Sesto con il risultato di 2-3.

LEGNAGO SALUS PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Pro Sesto di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LEGNAGO SALUS PRO SESTO

Andiamo a vedere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per disputare la gara Legnago Salus Pro Sesto di Serie C. Giovanni Colella, tecnico dei padroni di casa, dovrebbe schierare il suo Legnago con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare: Enzo; Ambrosini, Gasparetto, Stefanelli, Rossi; Antonelli, Salvi, Giacobbe; Sgarbi, Gomez, Contini.

Simone Banchieri, allenatore della Pro Sesto, dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1. Ecco i probabili undici titolari che scenderanno in campo contro il Legnago: Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Mazzarani; Brentan, Gattoni; Ghezzi, Marchesi, Scapuzzi; Capogna

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Legnago Salus Pro Sesto di Serie C proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, la vittoria del Legnago Salus, associata al segno 1 è quotata 2.15. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.10. Sembra poco probabile il successo della Pro Sesto, che abbinato al segno 2 ha una quota di 3.40.

