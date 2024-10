DIRETTA LEGNAGO SALUS TORRES, CONTINI CERCA LA SECONDA VITTORIA DI FILA

In campo alle 15,00 di sabato 26 ottobre 2024 , la diretta Legnago Salus Torres che varrà per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C. A confronto ci sarà l’ultima in classifica e la quarta squadra del campionato. Con 8 sconfitte in dieci partite sono solo sei i punti del Legnago Salus che ha vinto per 1 a 3 l’ultima partita in casa del Milan Futuro. Sono due partite da imbattuti per la Torres che arriva da un pareggio per 1 a 1 contro la Ternana.

DIRETTA LEGNAGO SALUS TORRES, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Legnago Salus Torres sarà necessario essere abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà possibile anche seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti del match.

LEGNAGO SALUS TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere come potrebbero giocare le due squadre approfondendo il discorso relativo alle probabili formazioni. Contini manderà in campo un 3-4-1-2 con Noce, Zanandrea e Pelagatti come trio di difesa. Bombagi agirà sulla trequarti con il compito di raccordare il centrocampo al due offensivo formato da Rossi e Svidercoschi.

3-4-3 per la Torres di Greco che manderà in campo un tridente offensivo formato da Fischnaller, Diakite e Djamanca. Liviero e Zambataro saranno i due esterni con Dametto, Coccolo e Fabriani a difendere la porta di Zaccagno.

LEGNAGO SALUS TORRES, LE QUOTE

Anche le quote di Bwin raccontano di una partita molto sbilanciata nella diretta Legnago Salus Torres. A partire con il favore del pronostico sono gli ospiti che vedono la vittoria a 1,55 contro l’1 per i padroni di casa a 5,00 e il pareggio X a 3,60.