Video Milan Futuro Legnago che racconta una sfida fin da subito molto interessante. Primo tempo da incorniciare per il Milan Futuro contro il Legnago, con la rete di Bartesaghi nei minuti conclusivi. Nel corso della prima frazione tra i giocatori più in mostra c’è sicuramente Traore. L’ex calciatore del Palermo prima scodella per il colpo di testa di Fall e poco dopo si mette in proprio e scalda i guantoni di Rigon. La gara si sblocca al minuto 40 con la rete di Bartesaghi dopo l’assist preciso del centrocampista Sandri, sull’invito di Traore. Nel corso del primo tempo anche tre ammonizioni.

Incredibile ciò che è successo nel secondo tempo in casa Milan. Tantissime ammonizioni con il rosso per per il terzino sinistro Ballo Tourè che consentono al Legnago di crederci sempre di più nei minuti conclusivi e recuperano la partita con le reti di Franzolini e Martic. Nel finale rosso anche per Jimenez e rete di Demirovic. Passo falso e blackout per il Milan Futuro che rimane all’ultimo posto e si fa raggiungere dagli avversari a quota 6 punti. Successo importantissimo per il Legnago che vince un match in rimonta con molto carattere.

VIDEO MILAN FUTURO LEGNAGO: IL TABELLINO

MILAN U23: Raveyre N. (Portiere), Jimenez A., Zukic D., Bartesaghi D. (dal 35′ st Dutu M.), Ballo-Toure F., Hodzic D. (dal 35′ st Omoregbe B.), Sandri M. (dal 45′ st Alesi G.), Fall M., Zeroli K., Traore C. (dal 30′ st Magni V.), Camarda F. (dal 1′ st Cuenca Martinez H. F.). A disposizione: Alesi G., Cuenca Martinez H. F., D’Alessio L., Dutu M., Liberali M., Longo S., Magni V., Malaspina M., Nava L. (Portiere), Omoregbe B.

LEGNAGO SALUS: Rigon A. (Portiere), Pelagatti C. (dal 31′ st Demirovic E.), Noce M., Zanandrea G., Muteba V., Ibrahim O. (dal 1′ st Franzolini A.), Martic M., Ruggeri G. (dal 30′ st Viero F.), Rossi A. (dal 15′ st Basso Ricci A.), Bombagi F. (dal 20′ st Palazzino F.), Svidercoschi S.. A disposizione: Ampollini F., Ballan L., Basso Ricci A., Berto A. (Portiere), D’Amore F., Demirovic E., Franzolini A., Malumandsoko P., Maset Y., Palazzino F., Toniolo G. (Portiere), Travaglini M., Viero F.

Reti: al 40′ pt Bartesaghi D. (Milan U23) al 37′ st Martic M. (Legnago Salus) , al 40′ st Franzolini A. (Legnago Salus) , al 45’+4 st Demirovic E. (Legnago Salus) .

Ammonizioni: al 45′ pt Ballo-Toure F. (Milan U23), al 7′ st Bartesaghi D. (Milan U23), al 22′ st Raveyre N. (Milan U23), al 45’+1 st Jimenez A. (Milan U23) al 33′ pt Noce M. (Legnago Salus), al 45’+4 pt Pelagatti C. (Legnago Salus), al 18′ st Ruggeri G. (Legnago Salus), al 45’+1 st Demirovic E. (Legnago Salus).

Espulsioni: al 29′ st Ballo-Toure F. (Milan U23), al 45’+3 st Jimenez A. (Milan U23).

VIDEO MILAN FUTURO LEGNAGO: GOL E HIGHLIGHTS