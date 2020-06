Diretta Leicester Chelsea/ Streaming video DAZN: big match nei quarti di FA Cup

Leicester Chelsea va in scena alle ore 17:00 (italiane) di domenica 28 giugno: è una delle partite che rientrano nel programma dei quarti di finale della FA Cup 2019-2020. Possiamo dire senza timore di smentita che si tratta della sfida più affascinante del turno: le due squadre sono infatti nella zona Champions League del campionato e l’anno prossimo, salvo scossoni, si ritroveranno nei gironi della principale competizione europea. Stupisce in particolar modo il Leicester, che ha trovato una stagione molto simile a quella che aveva portato in dote un clamoroso titolo: la differenza sta anche e soprattutto nel fatto che nel 2016 Liverpool e Manchester City non erano affatto queste (soprattutto i Reds). Il Chelsea invece ha disputato una stagione solida: la prima di Frank Lampard come allenatore del club che lo ha fatto passare alla storia è stata positiva, adesso si tratta di concludere l’opera e non sarebbe male portare in dote un altro titolo perché, al netto di qualche alto e basso, i Blues negli ultimi anni sono riusciti a riempire costantemente la bacheca. Vediamo allora in che modo potrebbero disporsi le due squadre sul terreno di gioco: aspettando la diretta di Leicester Chelsea leggiamo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Chelsea verrà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder satellitare: ormai sappiamo che anche i clienti Sky possono accedere agli eventi DAZN che siano passati qui, naturalmente gli abbonati alla piattaforma nata lo scorso anno potranno seguire la partita di FA Cup anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video. In alternativa, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER CHELSEA

Brendan Rodgers gioca solitamente con il 4-1-4-1: in Leicester Chelsea potrebbe dare campo a una squadra simile a quella titolare. Kasper Schmeichel in porta, Soyuncu e Evans i due centrali con Justin a destra, mentre a sinistra l’austriaco Fuchs può tornare utile giocandosela con Chilwell. In mezzo al campo come frangiflutti ci sarà uno tra Ndidi e Choudhury; Nampalys Mendy fa concorrenza a Tielemans e Maddison sulla trequarti, in quattro (Ayoze Pérez, Albrighton, Demarai Gray e Barnes) per gli esterni offensivi con Vardy che dovrebbe essere confermato da prima punta. Chelsea schierato con il 4-3-3: davanti a Kepa si muovono Zouma e Rudiger, Reece James e Emerson Palmieri possono essere i terzini con un centrocampo nel quale Billy Gilmour potrebbe avere la maglia da titolare come regista, spostando Kanté sulla mezzala e mettendolo in ballottaggio con Kovacic e Mount ma senza dimenticarsi di Barkley. Lo stesso Mount può avanzare la sua posizione fino a giocare come esterno del tridente; qui però Lampard potrebbe decidere di puntare su Pulisic o confermare Loftus-Cheek, dall’altra parte il testa a testa riguarda i due veterani Willian e Pedro mentre come centravanti Tammy Abraham contende la maglia a Giroud.

QUOTE E PRONOSTICO

Blues favoriti nel pronostico che l’agenzia Snai ha fornito per Leicester Chelsea: situazione a dire il vero molto equilibrata, perché il segno 2 per la vittoria esterna vale 2,50 volte la puntata contro il valore di 2,75 che è stato posto sul segno 1, da giocare per il successo casalingo delle Foxes. Con il pareggio, regolato come sempre dal segno X, il vostro guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 3,45 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



