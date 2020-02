Diretta Leicester Manchester City/ Streaming video tv: per il 2° posto (Premier)

Leicester Manchester City, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.30 presso il King Power Stadium di Leicester, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata della Premier League 2019-2020. Si affrontano la terza e la seconda forza di un campionato stradominato dal Liverpool. Il Manchester City sta affrontando il momento più difficile della sua storia recente a causa della sentenza UEFA sul Fair Play finanziario che ha escluso per 2 anni i Citizens dalle Coppe Europee. In attesa di possibili ricorsi e col Liverpool fuori portata, la squadra di Guardiola si giocherà il tutto per tutto in Champions League ma cercherà anche di consolidare il secondo posto in Inghilterra. Le Foxies in questo momento vantano 9 punti sul Chelsea quarto e 10 sul Tottenham quinto, distanze importanti per provare a tornare in Champions dopo la stagione della storica conquista del titolo. Vedremo ora quello che succederà nella diretta di Leicester Manchester City, nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Manchester City si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 203, ovvero Sky Sport Football, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster della Premier League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Leicester Manchester City che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.30 presso il King Power Stadium di Leicester. Il Leicester allenato dal gallese Rodgers sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Schmeichel, Ricardo Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell, Tielemans, Choudhury, Ayoze Pérez, Maddison, Barnes, Vardy. Risponderà il Manchester City guidato in panchina dallo spagnolo Pep Guardiola disposto con un 4-3-3 con questi uomini in campo: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, De Bruyne, Rodri, Silva, Mahrez, Aguero, Gabriel Jesus.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Leicester e Manchester City. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 4.25, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.75. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.50, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.40.



