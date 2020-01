Diretta Manchester City Everton/ Streaming video tv, match delicato (Premier League)

Manchester City Everton, in diretta dall’Etihad Stadium, si gioca alle ore 18:30 italiane di mercoledì 1 gennaio: primo dell’anno dedicato alla Premier League 2019-2020, siamo alla 21^ giornata che rappresenta di fatto la terza partita nello spazio di una settimana. Sfruttando le due sconfitte consecutive del Leicester, il City si è riportato ad un solo punto dalle Foxes ma il Liverpool capolista dista ormai 14 lunghezze, e già negli ultimi giorni Pep Guardiola aveva parlato di un campionato ormai semi-impossibile da vincere. I campioni in carica dunque cercano di blindare la qualificazione in Champions League, e proprio in Europa proveranno a fare finalmente strada verso la finale; l’Everton arriva a Manchester forte di due vittorie in sequenza e di una corsa alle coppe lanciata dall’arrivo di Carlo Ancelotti, che finora non ha mai sbagliato ma adesso ha la prova del nove. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Manchester City Everton, mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo anche fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori e leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY EVERTON

Guardiola va con il 4-3-3 in Manchester City Everton: rispetto alla vittoria sullo Sheffield United possono tornare titolari Joao Cancelo e Otamendi in difesa, a prendere il posto di Walker e Eric Garcia mentre Ederson si candida nuovamente per la porta con Zinchenko e Fernandinho verso la conferma. A centrocampo scalpita Gundogan, destinato a fare la mezzala al fianco di Rodri con De Bruyne sull’altro versante; Bernardo Silva a questo punto può scalare nel tridente offensivo dando riposo a Mahrez, con Aguero e Gabriel Jesus come sempre a fare staffetta e Sterling che dovrebbe essere confermato a sinistra. Ormai classico 4-4-2 per l’Everton di Ancelotti, nel quale Calvert-Lewin (3 gol nelle ultime due partite) sarà il principale terminale offensivo affiancato da Kean, che potrebbe scalzare Bernard e Cenk Tosun in avanti. Richarlison giocherà come esterno sinistro a centrocampo, dall’altra parte spazio invece per Walcott; a centrocampo il dubbio riguarda Tom Davies che dovrebbe essere sostituito da Delph (ex della partita), conferma per Gylfi Sigurdsson mentre in difesa Sidibé sarà ancora titolare a destra, con Baines da terzino sinistro e Yerry Mina che rientra al centro dello schieramento prendendo il posto di Keane o Holgate. In porta Pickford, estremo difensore della nazionale inglese.

QUOTE E PRONOSTICO

