Diretta Leicester Manchester United/ Streaming video tv: spareggio in Premier League

Leicester Manchester United è in diretta dal King Power Stadium, e si gioca alle ore 17:00 (italiane) di domenica 26 luglio: la 38^ e ultima giornata della Premier League 2019-2020 si gioca in contemporanea, e allora entrambe queste squadre dovranno anche guardare a quanto accadrà a Stamford Bridge. Dove il Chelsea ospita il Wolverhampton: su questi due campi si determinano le ultime due qualificate alla prossima Champions League, perché il Manchester City è stato riammesso nelle coppe e dunque solo le prime quattro andranno in quella principale. Sconfitto nettamente dal Tottenham nell’ultimo turno, il Leicester si trova al quinto posto con un punto da recuperare alle due rivali, ma giocando la sfida diretta gli “basta” una vittoria per festeggiare l’obiettivo; tuttavia i Red Devils, che avrebbero già potuto chiudere i conti ma hanno pareggiato in casa contro il West Ham, possono accontentarsi di un pareggio.

Rischia il Chelsea, che ha pagato la trasferta di Liverpool – persa con un pirotecnico 3-5 – e parte con valori inferiori rispetto alle avversarie. Qui infatti contano prima la differenza reti e poi i gol segnati, un fattore di cui tenere conto nell’analizzare la diretta di Leicester Manchester United; ne parleremo, ma intanto vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco mentre aspettiamo che la partita abbia inizio.

La diretta tv di Leicester Manchester United è trasmessa su Sky Sport Football: questo canale fa parte del bouquet Sky (al numero 203 del decoder) e quindi l’appuntamento con la partita del King Power Stadium è riservato in esclusiva ai suoi abbonati, che in assenza di un televisore potranno seguire questo match di Premier League anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivando cioè l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e senza costi aggiuntivi.

Brendan Rodgers è nei guai: in Leicester Manchester United la lista degli infortunati e assenti continua a essere lunghissima. In difesa manca Soyuncu, dunque si punta sulla linea a tre con Bennett, Jonny Evans – ex della partita – e capitan Morgan che avranno davanti a loro una linea mediana nella quale Justin e Luke Thomas agiscono come esterni, in mezzo invece Praet contende una maglia al connazionale Tielemans che però resta in vantaggio, così Ndidi che è imprescindibile per gli equilibri di una squadra che nel tridente offensivo, al fianco del bomber Vardy (capocannoniere della Premier League) schiera Ayoze Pérez e probabilmente Demarai Gray, che tornerà titolare per la partita più importante.

Ole Gunnar Solskjaer potrebbe recuperare almeno Luke Shaw: nel caso sarebbe lui a giocare come terzini sinistro con Dalot sull’altro versante, Lindelof e Maguire si piazzeranno come centrali difensivi davanti al portiere De Gea. In mezzo c’è Pogba, finalmente sano; al suo fianco il ballottaggio è tra Matic – favorito – Fred e McTominay, mentre davanti non si può prescindere da Bruno Fernandes che ha cambiato il rendimento della squadra arrivando a stagione in corso. Ai lati dell’ex di Novara e Udinese potrebbe esserci spazio per Lingard o Juan Mata, anche se Greenwood è andato a segno nell’ultimo turno; scontati i due cannonieri della squadra Rashford e Martial, 17 gol a testa in Premier League.

L’agenzia Snai ha fornito le sue quote per un pronostico su Leicester Manchester United, assegnando ai Red Devils il ruolo dei favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vale infatti 2,30 volte quello che deciderete di mettere sul tavolo, contro il valore di 3,15 (il che comunque rende la partita equilibrata) che accompagna l’eventualità del segno 1 per il successo delle Foxes. Il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, porta in dote una vincita che sarebbe corrispondente a 3,35 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



