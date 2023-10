DIRETTA LENS ARSENAL/ Video streaming tv: c’è una semifinale di Coppa Uefa (Champions League, 3 ottobre 2023)

DIRETTA LENS ARSENAL: I TESTA A TESTA

Per la diretta di Lens Arsenal possiamo parlare di quattro precedenti: le due squadre infatti si sono affrontate nel girone di Champions League 1998-1999 e poi, nella stagione seguente, addirittura nella semifinale di Coppa Uefa. Il bilancio ci racconta di due vittorie dei Gunners, che sono maturate appunto in quest’ultimo, doppio confronto, un pareggio e una vittoria del Lens, che aveva espugnato Highbury, dove all’epoca giocava l’Arsenal, nel gruppo E di Champions League grazie a un gol che era stato messo a segno da Mickael Debève, un successo francamente storico con anche una doppia espulsione (Roy Parlour e Tony Vairelles) nel finale, con le squadre che avevano chiuso in 10.

Video/ Arsenal Tottenham (2-2) gol e highlights: Gunners fermati da un super Son (Premier, 24 settembre 2023)

Poi, la semifinale di Coppa Uefa: qui la squadra inglese aveva fatto la voce grossa e, come già detto, vinto entrambe le partite. Quella di Londra si era risolta dopo un minuto: Dennis Bergkamp aveva messo il pallone alle spalle di Guillaume Warmuz e tanto era bastato. Al ritorno, l’Arsenal aveva replicato: a segno Thierry Henry e Nwankwo Kanu, in mezzo il temporaneo pareggio realizzato da Pascal Nouma. Gunners dunque in finale, ma quella Coppa Uefa l’avrebbe poi vinta il Galatasaray. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Arsenal Tottenham (risultato finale 2-2): un doppio Son ferma i Gunners (Premier, 24 settembre 2023)

DIRETTA LENS ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lens Arsenal sarà garantita sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, come per tutte le partite di Champions, inoltre ricordiamo che la diretta streaming video di Lens Arsenal sarà a sua volta garantita da Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV ai rispettivi abbonati.

LENS ARSENAL: GUNNERS CORSARI IN FRANCIA?

Lens Arsenal, diretta dall’arbitro italiano Marco Guida presso lo Stade Bollaert-Delelis naturalmente di Lens, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 3 ottobre 2023, per la seconda giornata nel gruppo B di Champions League 2023-2024, che sulla carta potrebbe essere uno dei più incerti. La diretta di Lens Arsenal comunque vedrà sotto i riflettori soprattutto gli ospiti inglesi, dal momento che due settimane fa l’Arsenal ha debuttato con un perentorio successo per 4-0 contro il PSV Eindhoven, un bis in Francia naturalmente varrebbe già una serissima ipoteca sulla qualificazione per gli ottavi di finale.

Diretta/ Arsenal Psv Eindhoven (risultato finale 4-0): poker di Odegaard! (Champions, 20 settembre 2023)

Il Lens a sua volta ha cominciato bene, perché pareggiare a Siviglia non era affatto scontato per la formazione francese, che però adesso deve affrontare la squadra più forte del gruppo. Un pareggio potrebbe essere utile, una vittoria aprirebbe prospettive eccellenti, ma sarà un esame decisamente impegnativo per capire quale possa essere il reale livello del Lens in campo internazionale. La posta in palio sarà quindi già altissima, quali risposte ci darà stasera la diretta di Lens Arsenal?

PROBABILI FORMAZIONI LENS ARSENAL

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Lens Arsenal. Mister Franck Haise potrebbe schierare il suo Lens secondo il modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: Samba in porta; la difesa a tre formata da Gradit, Danso e Medina; linea a quattro invece a centrocampo con Frankowski, Samed, Diouf e Machado; infine, il reparto offensivo del Lens potrebbe prevedere Thomasson come trequartista alle spalle dei due attaccanti Fulgini e Wahi.

La risposta dell’Arsenal di mister Mikel Arteta potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1, nel quale per i Gunners potrebbero giocare dal primo minuto il portiere Ramsdale; davanti a lui, i quattro difensori White, Saliba, Gabriel e Zinchenko; nel cuore della mediana la coppia formata da Rice ed Odegaard; infine, il reparto offensivo dell’Arsenal con Saka, Havertz e Nketiah da destra a sinistra sulla trequarti, in appoggio al centravanti Gabriel Jesus.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Lens Arsenal in base alle quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match di Champions League. Il segno 2 per la vittoria dell’Arsenal è favorito, essendo quotato a 1,60; si sale poi a quota 4,25 sul segno X in caso di pareggio, infine un successo del Lens varrà 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA