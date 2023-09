Video/ Arsenal Psv Eindhoven (risultato 4-0) gol e highlights: Gunners show (Champions, 20 settembre 2023)

VIDEO ARSENAL PSV EINDHOVEN 4-0

Partita a senso unico con l’Arsenal che travolge il Psv Eindhoven all’esordio in Champions. L’Arsenal parte con grande slancio al debutto in Champions League all’Emirates Stadium. All’8′, Bukayo Saka sblocca il risultato, sfruttando una delle caratteristiche azioni manovrate della squadra guidata da Arteta. Al 19′, Odegaard manca di poco l’angolino da una buona posizione, ma il raddoppio dei Gunners è solo rimandato. Il 2-0 viene realizzato da Leandro Trossard, con un tiro preciso dal limite dell’area su assist di Bukayo Saka. Dopo il primo quarto di gara, l’Arsenal è in vantaggio per 2-0, mentre il PSV sembra in difficoltà. Raya, il portiere dell’Arsenal, è attento su un tentativo di Langa per il PSV, ma gli olandesi faticano a reagire, e l’Arsenal continua a dominare la partita. Al 38′ arriva il terzo gol, completando così il tridente di Arteta, che ha segnato tutti e tre i gol nel primo tempo. Ancora una volta, Leandro Trossard è il protagonista, stavolta come assist-man, fornendo a Gabriel Jesus il pallone per il 3-0. Prima dell’intervallo, Ben White viene ammonito, ma i Gunners vanno negli spogliatoi con un vantaggio di tre gol.

Nel secondo tempo, al 3′, Boscaglia del PSV viene ammonito, ma l’Arsenal continua a premere, con Zinchenko e Gabriel Jesus che cercano di sfondare la difesa avversaria. Al 13′, Trossard e Zinchenko lasciano il posto a Nelson e Tomiyasu. Al quarto d’ora, la difesa olandese è costretta a respingere in angolo un altro attacco di Bukayo Saka. Al 19′, Saibari cerca la conclusione dalla distanza, ma il pallone non trova la porta. La partita rimane sul punteggio di 3-0, sembrando ormai decisa.Nel 25′ del secondo tempo, Odegaard mette il sigillo su una partita dominata dall’inizio alla fine dall’Arsenal, segnando il gol del definitivo 4-0 con un tiro preciso che riscuote gli applausi dell’Emirates Stadium. Al 35′, Tillman del PSV Eindhoven viene ammonito per proteste, e al 40′, Fabio Vieira sfiora la porta con un colpo di testa che avrebbe potuto essere il quinto gol per i Gunners. Anche Schouten del PSV viene ammonito, ma poi suona il triplice fischio finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: ARSENAL PSV EINDHOVEN 4-0

MARCATORI: 8′ pt Saka, 20′ pt Trossard, 38′ pt Gabriel Jesus, 25′ st Odegaard

ARSENAL (4-1-4-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (13′ st Tomiyasu); Rice (31′ st Jorginho); Saka (24′ st Smith-Rowe), Odegaard, Havertz, Trossard (13′ st Nelson); Gabriel Jesus (24′ st Fabio Vieira). A disp.: Hein, Ramsdale, Nketiah, Kiwior, Cedric, Elneny. All.: Arteta.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benitez; Teze, Bella-Kotchap (31′ st Ramalho), Boscagli, Dest; Schouten, Veerman; Bakayoko (21′ st Lozano), Salibari (21′ st Tillman), Lang (31′ st Vertessen); De Jong (45′ st Pepi). A disp.: Drommel, Waterman, Sambo, Til, Babdi, Van Aanholt. All.: Bosz.

ARBITRO: Zwayer (Germania)

NOTE: Ammoniti White, Boscagli, Tillman, Schouten.

