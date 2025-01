DIRETTA LEVERKUSEN SPARTA PRAGA, ULTIMA GIORNATA

Con la squadra ceca ormai fuori anche dalla corsa playoff, le Aspirine faranno di tutto per rimanere tra le prime otto del girone unico di Champions League. La diretta Leverkusen Sparta Praga andrà in scena mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00. Arrivati a questo punto della competizione e tenendo conto della differenza reti, i tedeschi sono davanti ne gruppetto di squadre a 13 punti con Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille e Brest. Una situazione che per rimanere tale dipende innanzitutto dal successo degli uomini di Xabi Alonso.

DIRETTA/ Leverkusen Inter (risultato finale 1-0): la decide Mukiele! (10 dicembre 2024)

Discorso che invece non porta a nessuna conclusione quello riguardante lo Sparta Praga. La sconfitta contro l’Inter ha sancito l’eliminazione aritmetica da ogni competizione: infatti col girone unico, le squadre dalla 26esima alla 36esima posizione interrompono il proprio cammino europeo.

DOVE VEDERE DIRETTA LEVERKUSEN SPARTA PRAGA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Leverkusen Sparta Praga, dovrete essere abbonati a Sky Sport al pacchetto Calcio. Per la diretta streaming invece avrete a disposizione l’applicazione Sky Go.

DIRETTA/ Leverkusen Inter Primavera (risultato finale 0-1): la decide Zanchetta! (10 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN SPARTA PRAGA

Le Aspirine scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Kovar, difeos da Mukiele, Tah, Tapsoba e Alejandro Grimaldo. A centrocampo il consueto duo Xhaka-Palacios con Frimpong, la stella Wirtz e Aleix Garcia alle spalle di Tella.

Assetto tattico differente per lo Sparta Praga che giocherà con il 3-5-2. Davanti a Vindahl, ci saranno Vitik (obiettivo di calciomercato di Napoli e Inter), Panak e Sorensen. Agiranno a centrocampo Wiesner, Sadilek, Kairinen, Laci e Rynes con Olatunji insieme a Birmancevic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LEVERKUSEN SPARTA PRAGA

I favoriti assoluti per questa gara sono i tedeschi a 1.13 contro il 2 fisso in favore della squadra ospite a 17. La X del pari a 10. Concludiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.30 e 3.50.

Probabili formazioni Leverkusen Inter/ Quote: Taremi con Thuram? (Champions League, 10 dicembre 2024)