DIRETTA SPARTA PRAGA INTER, GRANATA UN PO’ ATTARDATI IN CLASSIFICA

Mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21:00 si terrà la diretta Sparta Praga Inter. Alla epet ARENA di Praga i padroni di casa accoglieranno i nerazzurri reduci dal successo in campionato ottenuto ai danni dell’Empoli ed andranno a caccia del secondo posto nella classifica della Champions League 2024/2025. I lombardi si trovano infatti in sesta posizione avendo conquistato tredici punti esattamente come Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Brest e Lilla con l’obiettivo di scavalcare il Barcellona, distante appena due lunghezze e prossimo ad affrontare il Benfica lontano da casa.

L’Inter dovrà comunque prima pensare ad aggiudicarsi il suo scontro con la formazione proveniente dalla Repubblica Ceca, una squadra che per il momento non ha ancora saputo ritagliarsi un posto per la fase ad eliminazione diretta. I granta si trovano in ventottesima posizione con i loro quattro punti, gli stessi dello Shakhtar Donetsk che le sta davanti, e gradirebbero interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive rimediate nelle ultime gare del torneo continentale forse anche solo accontentandosi di un pareggio contro una compagine più quotata.

DIRETTA SPARTA PRAGA INTER INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione la diretta Sparta Praga Inter sarà seguibile per tutti gli iscritti all’emittente satellitare Sky, sintonizzandosi sul canale Sky Sport 252. La stessa garantirà anche lo streaming del match sull’applicazione di Sky Go ed anche Now Tv lo metterà a disposizione per i suoi abbonati.

DIRETTA SPARTA PRAGA INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Sparta Praga Inter le probabili formazioni dovrebbero prevedere l’impiego del modulo 3-5-2 con Vindahl, Vitík, Panák, Sørensen, Wiesner, Kairinen, Sadílek, Laci, Ryneš, Krasniqi ed Olatunji per i padroni di casa, rinunciando forzatamente ad Imanol García, Preciado e Rrahmani. Sempre 3-5-2 ma con Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro Martínez per mister Simone Inzaghi che non potrà contare ancora sugli indisponibili Bisseck, Calhanoglu e Correa.

DIRETTA SPARTA PRAGA INTER, LE QUOTE

Le quote riguardanti il pronostico della diretta Sparta Praga Inter indicano quasi un unico vincitore per questo match di Champions League. I bookmakers come Goldbet puntano infatti sui nerazzurri fissando il 2, e quindi il loro successo, a 1.40 mentre i granata avranno il loro bel da fare se vorranno ribaltare quanto previsto con l’1, indicato persino a 7.50. I più coraggiosi potrebbero invece rischiare con il pareggio dato infine l’x appunto a 4.75.