DIRETTA LILLE JUVENTUS (RISULTATO 1-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Pierre Mauroy le formazioni di Lille e Juventus si annullano pareggiando per 1 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro i transalpini si rivedono con Zhegrova che forza Di Gregorio alla parata in corner al 78′ e gli italiani non combinano di meglio con Koopmeiners all’80’. Il punto guadagnato quest’oggi consente sia al Lille che alla Juventus di portarsi a quota 7 nella classifica della Champions League. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA LILLE JUVENTUS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi vuole vedere la diretta Lille Juventus dovrà collegarsi sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV che trasmetteranno la partita. Sarà anche possibile rimanere aggiornati sullo svolgimento di questo match seguendo la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti con costanti aggiornamenti.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il risultato tra Lille e Juventus è cambiato ed è adesso di 1 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre impegnate questa sera al Pierre Mauroy, i piemontesi non battono Chevalier al 54′ nè con Conceicao nè con Thuram e trovano il gol del pareggio al 60′ per merito di Vlahovic, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di André su Conceicao. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Lille e Juventus sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Motta crescono sparando sul fondo con Vlahovic al 14′ oltre a vedersi annullare un gol con Koopmeiners al 23′ per fuorigioco dello stesso Vlahovic. Al 27′ i francesi passano in vantaggio fazie alla rete messa a segno da David, su assist di Zhegrova. I bianconeri reagiscono forzando Chevalier alla parata su Vlahovic al 32′, Mandi salva su Yildiz al 35′ e viene annullato un altro gol per fuorigioco al 41′ con Koopmeiners che calcia infine largo al 44′. Fino a questo momento il direttore di gara Irfan Peljto non ha estratto cartellini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Francia la partita tra Lille e Juventus è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Genesio cercano subito di affacciarsi in attacco con un tiro pericoloso di David ribattuto dalla difesa juventina al 3′. Ecco le panchine ufficiali: LILLE – A disposizione: Caillard, Mannone, Bakker, Costarelli, Mukau, Baret, Lachab, Bayo, Fernandez-Pardo. Allenatore: Genesio. JUVENTUS – A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Savona, Douglas Luiz, Fagioli, McKennie, Weah, Adzic, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Affrontiamo insieme da un punto di vista statistico la diretta di Lille Juventus, cerchiamo di capire quali saranno i pattern delle due squadre nel mentre queste ultime iniziano il loro riscaldamento. I francesi sono una squadra che difende alto, quasi 29 metri di distanza dalla porta. Quindi attenzione al pressing per cui la Juve spesso e volentieri soffre. Fuori casa la Vecchia Signora ha una media gol in Champions i di 2,1. Numeri niente male ma viziati dalla rimonta contro il Lipsia. La squadra di Thiago Motta nelle ultime partite di campionato ha aumentato i giri del motore con circa 9 km percorsi per partita, abbassando i passaggi riusciti a 550 rispetto ai 600 di inizio stagione.

Sotto questo dato il Lilla invece fa registrare 500 passaggi ma con un numero più alto di cross progressivi, sono infatti 30 tentati ogni novanta minuti. Tra le due compagini la Juve vince per quanto riguarda i corner, sono sette per bianconeri in media e cinque per i francesi. Adesso vediamo insieme le formazioni ufficiali di questo match, la diretta di Lille Juventus sta per avere il suo fischio iniziale! LILLE (4-4-2): Chevalier; Mandi, B. Diakité, Alexsandro, G. Gudmundsson; Zhegrova, André, Bouaddi, Sahraoui; J. David, Angel Gomes. Allenatore: Bruno Génésio JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, K. Thuram; F. Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta (agg. Gianmarco Mannara)

LILLE JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Stiamo per commentare la prima gara ufficiale della diretta di Lille Juventus, purtroppo per gli amanti della storia non ci sono precedenti prima di questa gara e quindi dovremmo fare un tetsa etsa di tipo diverso rispetto al nostro solito dal punto di vista storico. Eco per voi un excursus sule precedenti tre partite di Champions delle due squadre, l’obiettivo questa volta è capire lo stato di forma delle due compagini. Il Lille nelle ultime tre ne ha vinte due di fila, perdendo però la prima uscita stagionale contro lo Sporting Lisbona per 2-0.

Le altre due invece hanno visto trionfare i francesi per 1-0 contro il Real in una vittoria di lusso, mentre invece l’ultima gara è stata vinta per 3-1 al Wanda contro l’Atletico Madrid. La Juventus invece nalla sua prima gara in Champions ha vinto per 3-1 contro il Psv per poi rimontare nella seconda gara in Germania contro il Lipsia 3-2. L’ultima gara invece è stata persa davanti al proprio pubblico per 1-0. Spostiamoci adesso al prossimo blocchetto dove vedremo insieme le statistiche pre match della diretta di Lille Juventus. (agg. Gianmarco Mannara)

LILLE JUVENTUS, I BIANCONERI CERCANO IL RISCATTO

Sfida interessante al Pierre-Mauroy di Lille quella della diretta Lille Juventus valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Le due squadre sono entrambe a sei punti e si sfideranno a partire dalle 21,00 di martedì 5 novembre 2024. Sono state strepitose le ultime due partite del Lille in questa Champions League che hanno visto i francesi vincere contro le due squadre di Madrid convincendo. La Juventus di Thiago Motta arriva dalla prima sconfitta della sua stagione arrivata in casa nell’ultima giornata contro lo Stoccarda e vuole riscattarsi sul difficile campo dei francesi.

LILLE JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi della probabili formazioni della partita andando a vedere le possibili scelte dei due allenatori per la partita. 4-2-3-1 per il Lille di Genesio che si fida del francese Chevalier tra i pali con una difesa formata da Meunier, Diakité, Mandi e Gudmundsson. André Gomes e Mukau saranno i due mediani con Zhegrova, Angel Gomes e Sahraoui a sostegno dell’unica punta David.

Motta ritrova Douglas Luiz ma opterà per un centrocampo formato da Locatelli, Thuram e Koopmeiners. Di Gregorio tornerà in porta con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso a formare la difesa. Weah e Yildiz agiranno come esterni a sostegno di un opaco Vlahovic che cerca il gol per sbloccarsi.

LILLE JUVENTUS, LE QUOTE

Parliamo anche delle quote della diretta Lille Juventus che raccontano una partita, sulla carta, molto equilibrata. Secondo Sisal, i favoriti sono i bianconeri che vedono il loro successo a 2,50 contro quello dei francesi a 3,00 e il pareggio X a 3,10.