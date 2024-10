DIRETTA JUVENTUS STOCCARDA, BIANCONERI ANCORA A PUNTEGGIO PIENO

La Champions League torna a Torino per la terza giornata e lo fa con la diretta Juventus Stoccarda prevista per le 21,00 di martedì 22 ottobre 2024. Ad affrontarsi ci saranno due squadre partite in maniera opposta ma con la voglia di portare a casa i tre punti per puntare al passaggio del turno. Parte favorita la Juventus di Thiago Motta che ha battuto il PSV e il Lipsia nelle prime due giornate ed ora si trova a punteggio pieno in settima posizione. Brutto l’avvio dello Stoccarda che ha perso la prima partita in casa del Real Madrid prima di trovare solo un pareggio in casa contro lo Sparta Praga.

DIRETTA JUVENTUS STOCCARDA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire anche la terza giornata di Champions League e la diretta Juventus Stoccarda sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky o ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Per chi vorrà, metteremo a disposizione una diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni più importanti di questa partita.

JUVENTUS STOCCARDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche le probabili formazioni di questa partita approfondendo le scelte dei due allenatori. Thiago Motta è ancora in emergenza ma dovrebbe recuperare diversi elementi per il suo 4-2-3-1. Vlahovic e Yildiz sono i punti fermi di un attacco che ritroverà Fagioli e Conceição. In porta ci andrà Perin per via della squalifica di Di Gregorio mentre a completare la difesa ci penseranno Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. Thuram e Locatelli confermati ancora come coppia di centrocampo dopo le brutte prestazioni di Douglas Luiz.

Modulo a specchio per Hoeness che si affiderà molto alla spinta di Mittelstadt e Stenzel sui terzini per creare una manovra che metta in difficoltà i bianconeri. Chabot e Rouault saranno i due centrali mentre a centrocampo agiranno Karazor e Stiller. Millot, Woltemade e Lewwling giocheranno a sostegno dell’unica punta Demirovic.

JUVENTUS STOCCARDA, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Juventus Stoccarda utilizzando le proposte di Sisal. I bianconeri partono favoriti anche per il fattore campo a loro favore e vedono la vittoria a 1,85 contro il 2 per i tedeschi a 4,00 e il pareggio X a 3,60.