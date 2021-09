Diretta Lille Wolfsburg/ Streaming video tv: grande incertezza! (Champions League)

DIRETTA LILLE WOLFSBURG: PARTITA INCERTA!

Lille Wolfsburg, che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 21:00 di martedì 14 settembre: anche al Pierre Mauroy tornano le grandi emozioni della Champions League 2021-2022, siamo nella prima giornata del gruppo G. Entrambe le squadre fanno il loro ritorno dopo qualche anno di assenza, e le possibilità di qualificarsi agli ottavi sono ampie: le avversarie del girone sono infatti Siviglia e Salisburgo, certamente squadre da onorare e rispettare ma che, al netto dello straordinario cammino andaluso in Europa League, non sono certo le big temute da tutte in fase di sorteggio.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN/ Diretta tv, Ibrahimovic dà forfait: c'è Giroud

Il Lille, campione di Francia a sorpresa ma senza più il suo condottiero Christophe Galtier, aveva ben impressionato nell’ultima stagione europea (vincendo anche a San Siro contro il Milan); il Wolfsburg è stato affidato a Mark Van Bommel e ha iniziato davvero bene la sua stagione, ma è in crescita costante da tempo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Lille Wolfsburg; aspettando che la partita si giochi, proviamo ora a fare qualche valutazione circa le probabili formazioni della partita studiando le scelte ipotetiche da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID/ Diretta tv, Dzeko e Lautaro sicuri titolari

DIRETTA LILLE WOLFSBURG STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lille Wolfsburg sarà riservata agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare: il canale di riferimento per la partita di Champions League sarà infatti Sky Sport 257, a questo numero del decoder. Tuttavia, sarà disponibile anche la visione in diretta streaming video: questa infatti è una delle gare che verranno fornite dal broadcaster Infinity +, una delle grandi novità della stagione per la Champions League e che fa parte di Mediaset, per avere accesso al quale dovrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score: Juventus e cabala

PROBABILI FORMAZIONI LILLE WOLFSBURG

Per Lille Wolfsburg, Jocelyn Gourvennec dovrebbe confermare il suo 4-4-2 di stampo classico: attenzione però alla posizione di Yazici, che con questo modulo farebbe l’esterno di centrocampo a destra con Angel Gomes sull’altro versante, mentre in mezzo al campo i favoriti sono ancora Xeka e André. In difesa, a protezione del portiere Grbic, abbiamo una coppia centrale formata da José Fonte e Botman; Djalò e Mandava operano sugli esterni come terzini, davanti Ikoné e Burak Yilmaz sono in vantaggio su Jonathan David.

Sarà un 4-2-3-1 quello di Van Bommel: le certezze sono il reparto avanzato, con il gigante olandese Weghorst supportato da Nmecha, Philipp e Waldschmidt che partono alle sue spalle sulla trequarti, e ovviamente l’altro olandese che è il portiere Casteels, diventato ormai tra i migliori nel suo ruolo. I due terzini potrebbero cambiare rispetto a sabato: Mbabu e Roussillon sono favoriti per essere titolari nell’esordio in Champions League, davanti a Casteels opereranno Lacroix e Bornauw e nel reparto di mezzo dovrebbero essere destinati Arnold e Guilavogui, in questo caso senza particolari sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Lille Wolfsburg: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria della squadra padrona di casa vale 2,65 volte la vostra giocata, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Curiosamente, anche il segno 2 per il successo dei tedeschi ha lo stesso valore dell’affermazione transalpina: vale a dire, 2,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA