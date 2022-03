DIRETTA/ Lione Porto video streaming tv: al Parc Olympique arbitra Ovidiu Hategan

DIRETTA LIONE PORTO: L’ARBITRO

La diretta di Lione Porto viene affidata a Ovidiu Hategan, esperto arbitro rumeno: con lui in campo questa sera gli assistenti Mircea Grigoriu e Sebastian Gheorghe, mentre il quarto uomo e i responsabili del Var sono italiani perché avremo Fabio Maresca e poi Marco Di Bello e Marco Guida al video. Hategan ha 41 anni e in Europa League, con riferimento a questa edizione, ha già diretto la vittoria del Celtic sull’Az Alkmaar; bisogna però tornare a metà agosto per trovare questa partita, che era dei preliminari. Sono invece ben sei le presenze in Champions League: l’ultima è il pareggio del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Manchester United, nell’andata degli ottavi, la prima proprio con il Porto che aveva pareggiato 0-0 sempre nello stadio dei Colchoneros.

DIRETTA/ Porto Lione (risultato finale 0-1): a segno l'ex milanista Paqueta!

neIl 24 novembre Hategan ha diretto la vittoria dell’Inter sullo Shakhtar Donetsk, mentre per due volte ha incrociato Barcellona e Bayern: una di queste nella sfida diretta che all’Allianz Arena è finita 3-0 per i tedeschi, ed è stata se vogliamo epocale perché dopo 18 anni ha portato i blaugrana in Europa League. Per Hategan 127 ammonizioni in 28 partite stagionali, con 7 espulsioni e 6 rigori assegnati. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Lazio Porto (risultato finale 2-2): pareggia Cataldi ma non basta

DIRETTA LIONE PORTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Lione è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LIONE PORTO: FRANCESI FAVORITI, MA NON È FINITA…

Lione Porto, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 21.00 presso il Parc Olympique Lyonnais di Lione, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La formazione guidata dall’olandese Bosz parte favorita per la conquista dei quarti di finale: la gara d’andata di Oporto è finita 0-1, decisa dal timbro dell’ex Milan Paquetà su assist di Dembelè.

Probabili formazioni Lazio Porto/ Quote: Jovane Cabral vs Toni Martinez, i due jolly

Lione e Porto sono due tra le formazioni più interessanti di questa stagione di Europa League, con un grande gioco e con singoli in grado di risolvere le partite da soli. Le due compagini arrivano a questo appuntamento da due momenti diversi: i padroni di casa sono stati sconfitti 2-4 dal Rennes, mentre i bianco blu hanno stravinto per 4-0 contro il Tondela

PROBABILI FORMAZIONI LIONE PORTO

È tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Lione Porto, sia Conceicao che Bosz alle prese con alcune indisponibilità. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, privi di Boateng, Cherki, Denayer e Diomande. OL in campo con il classico 4-4-2: capitan Lopes tra i pali, difesa a quattro formata da Dubois, Mendes, Lukeba e Emerson Palmieri. Caqueret affianca Ndombele in mezzo al campo, con Toko Ekambi e Faivre sulle corsie esterne. In attacco, Paquetà a sostegno di Dembelè. Il Porto, invece, dovrà fare a meno di Manafa, Otavio e Pepe. Il 4-4-2 prevede Diogo Costa in porta, linea a quattro composta da Joao Mario, Mbemba, Semedo e Zaidu. A centrocampo spazio a Felix Conceicao, Vitinha, Uribe e Pepè. In attacco Martinez sfida Taremi per una maglia da titolare al fianco di Evanilson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si prevede grande spettacolo al Parco dei Principi, le quote della diretta di Lione Porto parlano chiaro. Le agenzie di scommesse vedono favoriti i padroni di casa, come dimostrato dalle quotazioni offerte dai bookmakers di Eurobet: l’1 è dato a 2,25, il pareggio è dato a 3,50, mentre il 2 è dato a 3,00. Come dicevamo, previsto un bellissimo show, con una pioggia di reti: l’Over 2,5 è quotato 1,65, mentre l’Under 2,5 è quotato 1,65. Quote abbastanza simili per quanto concerne Gol e No Gol, rispettivamente a 1,55 e 2,30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA