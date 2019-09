Diretta Lione Zenit/ Streaming video e tv: sfida tra due outsider (Champions League)

Lione Zenit, che sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver e si gioca martedì 17 settembre alle ore 18.55 presso il Parc Olympique Lyonnais, sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. I transalpini si presentano all’appuntamento dopo essersi guadagnati la qualificazione da terzi in classifica della scorsa Ligue 1, qualificati direttamente alla fase a gironi grazie alla vittoria in Europa League del Chelsea che ha liberato un posto per la squadra meglio piazzata nel ranking. Buona la partenza anche in campionato dei francesi così come quella dei campioni di Russia dello Zenit San Pietroburgo, che l’anno scorso hanno conquistato il loro quinto titolo nazionale dal 2007, aggiuntisi a quello sovietico nel 1984. Nel nuovo torneo russo lo Zenit si sta già giocando la vetta con le outsider Krasnodar e Rostov. In Champions League il Lione si è spinto al massimo in semifinale nel 2010, lo Zenit non è mai andato oltre gli ottavi di finale raggiunti nel 2013, nel 2014 e nel 2016; ricordiamo che in questo gruppo G sono comprese anche Benfica e Lipsia, dunque entrambe le squadre hanno ottime possibilità di superare il turno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lione Zenit, martedì 17 settembre 2019 alle ore 18.55, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, su Sky Sport Football canale numero 203 del satellite. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-ZENIT

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Lione Zenit, martedì 17 settembre 2019 alle ore 18.55 presso il Parc Olympique Lyonnais di Lione, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-3-3 per il Lione allenato dal Bbrasiliano Sylvinho che scenderà in campo con: Lopes, Tete, Andersen, Denayer, Dubois, Reine-Adelaide, Mendes, Aouar, Cornet, Depay, Dembelé. Risponderà lo Zenit San Pietroburgo guidato in panchina dal russo Semak con un 4-4-2: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Santos, Rigoni, Ozdoev, Barrios, Zhirkov, Azmoun, Dzyuba.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Lione è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro lo Zenit. Successo interno quotato 1.72, pareggio offerto a una quota di 3.60 ed affermazione esterna proposta a una quota di 4.75. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 2.00 per quanto riguarda l’over 2.5 e 1.8o per quanto concerne l’under 2.5.



