La diretta Lipsia Juventus Primavera (si parte alle ore 16.00 di questo mercoledì di Coppa) sarà una sfida di UEFA Youth League in cui i bianconeri cercheranno il bis alla vittoria già ottenuta all’esordio nella competizione, con la Juventus che ha battuto di misura il PSV Eindhoven tra le mura amiche, con gol decisivo di Alfonso Montero che ha steso la formazione olandese.

Per il Lipsia la partenza in questa Youth League è stata problematica, con un poker incassato sul campo dell’Atletico Madrid. La Juventus dovrà però fare attenzione alla voglia di rivalsa dei tedeschi che nelle ultime partite della Bundesliga si sono ripresi, in due trasferte consecutive pareggiando prima in casa dell’Energie Cottbus e poi espugnando in casa della Dinamo Dresda.

DIRETTA LIPSIA JUVENTUS PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lipsia Juventus Primavera sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per l’intera Youth League. Per seguirla, sarà necessario un abbonamento Sky con il pacchetto Sport. In alternativa, chi non ha un abbonamento potrà accedere alla diretta tramite NowTv seguendo il match via internet.

LIPSIA JUVENTUS PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di anticipare le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni di Lipsia Juventus Primavera. Per il Lipsia in campo la seguente formazione: Hantschmann, Lottes, Heyer, Böhm, Schößler, Tomasevic, Gerth, Masanka Bungi, Neumann. Juventus schierata invece con questo undici: Radu, Montero Benia, Martinez Crous, Gil Puche, Pagnucco, Ripani, Boufandar, Nisci, Florea, Vacca, Pugno.

LIPSIA JUVENTUS PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Lipsia Juventus vede proposte le seguenti quote per tutti coloro che vorranno concedersi una puntatina sul match. Vittoria del Lipsia quotata 2.40, si alza a 3.55 la quota riferita all’eventuale pareggio mentre la quota per la vittoria fuori casa della Juventus viene fissata a 2.50.