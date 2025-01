DIRETTA RB LIPSIA SPORTING LISBONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Contrasti stridenti nelle statistiche ci accompagnano verso la diretta RB Lipsia Sporting Lisbona. I tedeschi sono la delusione forse più forte di tutta la Champions League, a causa di sei sconfitte in altrettante partite giocate, zero punti in classifica ed eliminazione già certa. Certo, quasi sempre il Lipsia ha perso con il minimo scarto, dimostrando che è comunque squadra competitiva, ma questa non può essere una consolazione per un flop così cocente.

Questo sarà il congedo casalingo, ma al centro dell’attrazione ci sarà soprattutto lo Sporting Lisbona, perché la partita sarà molto più importante per gli ospiti portoghesi: fin qui tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, 10 punti rendono vicini i playoff, ma tutto è ancora possibile, sia nel bene sia nel male. Attenzione però, perché dopo un inizio praticamente perfetto sono arrivate due sconfitte consecutive, per cui sarà fondamentale tornare a fare punti. Missione possibile? Ce lo dirà la diretta RB Lipsia Sporting Lisbona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Streaming video e diretta RB Lipsia Sporting, come vedere la sfida

La diretta RB Lipsia Sporting della Red Bull Arena sarà disponibile per tutti gli abbonati ai servizi di Sky Sport che potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 254) o collegarsi ai servizi di streaming di Sky Go e NowTv.

La situazione delle due squadre

La diretta RB Lipsia Sporting andrà in scena alle 18.45 e mette a confronto due squadre differenti ma con uno stesso principio alla base ovvero puntare sui giovani talenti, la squadra di casa sta avendo un percorso altalenante in Bundesliga in questa stagione, è al quinto posto che vorrebbe dire Europa League mentre in Champions League non è mai riuscita a vincere nonostante molto prestazioni positive, si trova al posto 34 in classifica e in questo momento sarebbe esclusa dalle fasi successive, nell’ultima partita in Europa ha perso in casa 2-3 contro l’Aston Villa. La squadra di Lisbona invece dopo le difficoltà date dall’addio di Ruben Amorim sembra aver ritrovato l’ordine in campo con il nuovo allenatore, è prima in Liga Portugal, anche se non più in maniera così salda, e in Champions League il lavoro del vecchio tecnico gli permette di occupare con 10 punti il posto 17 in classifica che lo farebbe partecipare agli spareggi, nell’ultima partita in Europa ha perso per 2-1 contro il Club Brugge.

RB Lipsia Sporting, le probabili scelte dei tecnici

La diretta Lipsia Sporting verrà affrontata da Marco Rose affidandosi ai suoi migliori giocatori, schiererà quindi un 3-4-2-1 con Gulacsi in porta, terzetto difensivo formato da Orban, Klostermann e Seiwald, Banu e Raum sulle fasce con Vermeeren e Kampl a completare il centrocampo, Sesko unica punta supportato da Openda e Xavi Simons. Gli ospiti dovrebbero rispondere mantenendo la formazione delle ultime gare scelta da Rui Borges, quindi un 4-4-2 con Rui silva tra i pali, Fresneda e Araujo come esterni bassi e Inacio e Diomande difensori centrali, Hjulmand e Morita in mezzo al campo, Catamo e Quenda sulle fasce e davanti Gyokeres e Trincao.

Scommesse RB Lipsia Sporting, il possibile risultato finale e le quote

La diretta RB Lipsia Sporting è una gara difficile da pronosticare, i padroni di casa hanno 0 punti in classifica è vero ma hanno sempre dimostrato di essere pericolosi, trovando spesso il gol, e di giocare un grande calcio ma nonostante questo tante lacune difensive hanno impedito loro di portare a casa punti, gli ospiti invece hanno cambiato il loro sistema di gioco e la filosofia dietro a questo e per l’allenatore sarà la prima presenza in Champions League e questo potrebbe essere un fattore in negativo per la squadra di Lisbona. La sifda è equilibrata anche nelle quote, 2.88 per la vittoria del RB Lipsia, 2.35 per quella dello Sporting e 3.60 per il pareggio.