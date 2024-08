Ancora emozioni all’insegna dello sport con il programma dell’11esimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024. La diretta live sarà scandita da ben 15 finali riferite ad 8 discipline sportive. Dunque, tante altre medaglie aspettano di essere assegnate dopo i 182 ori già distribuiti e ovviamente con grande protagonista l’Italia che fino ad ora è riuscita a primeggiare in diverse categorie portandosi a casa un discreto bottino per il medagliere olimpico.

SCUOLA/ Paolini, Pilato, Macchi, la motivazione è una "scintilla" che accende tutto il resto

La diretta live delle Olimpiadi di Parigi 2024 – oggi 6 agosto – non racconterà unicamente l’appuntamento con le medaglie: diverse sono le discipline, con in gara atleti azzurri, che ancora sono sulla strada delle fasi che precedono l’ultimo atto e dunque la conquista del podio. Dal trampolino all’arrampicata, passando per il lancio del giavellotto; questi alcuni degli appuntamenti imperdibili per l’Italia in vista della diretta live di oggi – 6 agosto – per l’11esimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024/ Oggi è il giorno di Furlani nel salto in lungo! (6 agosto)

Nuove medaglie in palio e cammino verso le finali: il programma italiano per l’11esimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024

Entriamo ora nel vivo del programma di oggi – 6 agosto – per la diretta live delle Olimpiadi di Parigi 2024 giunte all’11esimo giorno. Gli appuntamenti italiani iniziano alle ore 10.00 con la gara di tuffi individuale da 3 metri con Lorenzo Marsiglia e Giovanni Tocci. Medesimo orario per l’arrampicata sportiva con protagonisti Camilla Moroni e Laura Rogora; si prosegue con le batterie di atletica da 1500 femminili con Ludovica Cavalli, Federica del Buono e Sintayehu Vissa. Sempre per l’atletica arriviamo alle ore 11.15 con il salto in lungo femminile con protagonista Larissa Iapichino.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024/ Assegnate le medgalie nel basket 3 vs. 3! (oggi 5 agosto)

La diretta live delle Olimpiadi di Parigi 2024 – oggi, 6 agosto – prosegue con le regate di vela alle ore 12.03 con protagonista Riccardo Pianosi (kite maschile), Maggie Eillen Pescetto (kite femminile) ed Elena Berta in coppia con Bruno Festo (Dinghy misto). Tra gli appuntamenti più attesi spicca la finale di salto in lungo maschile alle ore 21.15 con protagonista Mattia Furlani, così come poco prima (19.67) la finale di lancio del martello con Sara Fantini. Altra finale alle 20.50 con Pietro Arese a caccia del podio nei 1500 di atletica.