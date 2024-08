Un’altra stella italiana sta brillando alle Olimpiadi di Parigi 2024: è Mattia Furlani, talento indiscusso del salto in lungo che di recente è riuscito ad agguantare la finale di salto in lungo con un balzo da record. Il giovane azzurro ha superato gli 8 metri destando lo stupore degli appassionati ma soprattutto dimostrando ancora una volta quanto la sua voglia di superarsi sia una costante. In attesa di fare il tifo per lui, apriamo anche una piccola parentesi sulla vita privata del campione: chi è Giulia Colonna, fidanzata di Mattia Furlani?

Giulia Colonna – fidanzata di Mattia Furlani – è anche lei una grande appassionata di sport seppur in una disciplina differente. Il suo ambito è quello della corsa, principalmente nelle specialità di 100 e 200 metri. Dunque, il terreno agonistico può essere stato fertile per i primi germogli dell’amore tra Mattia Furlani e la fidanzata Giulia Colonna. Quest’ultima di certo non vede l’ora di fare il tifo per il talento azzurro in vista della finale di salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Mattia Furlani e la fidanzata Giulia Colonna: un amore che non necessità di ‘vetrine’ sui social

L’amore tra Mattia Furlani e la fidanzata Giulia Colonna è protetto, riservato e ben custodito: pur essendo giovani, sanno bene come le onde di gossip possano spesso risultare invasive ed è così che anche sui social sono praticamente nulle le tracce della loro quotidianità. Chiaramente, ciò non toglie nulla alla sicura bellezza del loro rapporto; la priorità per loro è sicuramente quella di dare spazio agli impegni sportivi e di coltivare lontano da occhi indiscreti la bellezza del loro sentimento. Nel frattempo, la fidanzata del campione azzurro sicuramente non vedrà l’ora di urlare a squarciagola per fare il tifo per il suo Mattia Furlani, pronto per la finale del salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024.