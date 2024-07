Altra giornata densa di emozioni in compagnia della diretta live Olimpiadi Parigi 2024: oggi 31 luglio sono previsti tanti appuntamenti imperdibili all’insegna dello sport e soprattutto con i nostri sportivi italiani impegnati in più discipline con il sogno di conquistare nuove medaglie e arricchire ulteriormente il medagliere azzurro.

Oggi, 31 luglio, la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 racconterà ben 18 finali per un totale di 10 sport dove sono previste nuove medaglie da assegnare. In totale, 56 medaglie in palio per il quinto giorno olimpico. Ovviamente i fari sono puntati principalmente sugli appuntamenti degli sportivi italiani che inseguono il sogno di tornare a casa dalla spedizione con un buon carico di medaglie portando in alto l’onore e l’orgoglio tricolore nello sport.

Quinto giorno e nuove medaglie in palio per l’Italia: tutti gli appuntamenti della diretta live Olimpiadi Parigi 2024

La diretta live Olimpiadi Parigi 2024 parte subito forte dalle prime ore del mattino: alle 8.00 le nostre azzurre Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser cercheranno di brillare ancora nella gara femminile di Triathlon. Trenta minuti dopo sarà la volta di Giovanni Toti alle prese con il singolare maschile – per la fase a gironi – di Badminton. Si prosegue in mattinata con il tiro a segno (9.00) e verso l’ora di pranzo grande attesa per il terzo turno di tennis con Sara Errani e Andrea Vavassori protagonisti nel doppio misto.

Alle 12.26 uno degli appuntamenti più attesi della diretta live Olimpiadi Parigi 2024: la squadra azzurra di canottaggio tenterà l’impresa in finale. Nel pomeriggio, precisamente alle 17.30, fari puntati sulla finale di ginnastica artistica per il concorso generale individuale maschile con Yumin Abbadini e Mario Macchiati. La corsa alle medaglie dei nostri campioni italiani – per il quinto giorno della rassegna – si concluderà alle ore 22.00 con Alex Ranghieri e Adrian Carambula protagonisti nella fase a gironi di Beach Volley Maschile.