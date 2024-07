SARA ERRANI ALLE OLIMPIADI, SOSTITUIRÀ SAVILLE

Sara Errani alle Olimpiadi Parigi 2024. Per l’esperta tennista italiana non sarà soltanto questione di doppi, ma anche di singolare. Per via del ritiro dell’australiana Daria Saville, dopo quello della Rybakina tra le altre, la nativa di Bologna si toglierà la soddisfazione di far parte del tabellone di singolare femminile.

La tennista emiliana, che già fa parte della spedizione Olimpica in quanto doppista sia con Jasmine Paolini nel femminile che nel misto con Andrea Vavassori, approfitterà dell’assenza dell’oceanica per giocarsi le sue carte nel singolare.

SARA ERRANI ALLE OLIMPIADI, PRIMO TURNO CONTRO ZHENG

Sara Errani alle Olimpiadi Parigi 2024. Saranno dunque quattro le azzurre impegnate nel singolare femminile con la tennista romagnola che si unirà a Jasmine Paolini (terza migliore per ranking), Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Per quanto riguarda il tabellone, Errani sfiderà al primo turno la cinese Qinwen Zheng, sesta del tabellone nonché campionessa uscente del WTA 250 di Palermo in finale contro Karolina Muchova, terzo torneo in carriera nonché il secondo consecutivo nel capoluogo siciliano dopo quello conquistato contro Paolini.

Nel caso Errani dovesse stupire passando il turno, nel secondo turno sfiderà o l’ucraina Anhelina Kalinina oppure l’olandese Arantxa Rus. Dunque la bolognese, così come Vavassori, sarà impegnata in ben tre specialità.