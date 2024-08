DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: ATLETI IN GARA

Quart’ultimo giorno della diretta live Olimpiadi Parigi 2024, anche oggi siamo qui per vedere quali azzurri porteranno sul podio qualche medaglia senza dimenticare il resto delle finali in programma per oggi 8 agosto. Si inizia molto presto con il nuoto di fondo, presenza italiana per Gabrielleschi e Taddeucci, sempre che le acque della Senna siano adeguate, tante le polemiche sul fiume parigino per tutta la durata dei giochi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Chiesa subito è ancora possibile! Scambio Dumfries-Wan Bissaka? (8 agosto 2024)

Si passerà poi alla ginnastica ritmica dove vedremo Sofia Raffaelli competere nelle qualificazioni allaround. Elena Micheli inizia le prove del pentathlon e Larissa Iapichino punta a una medaglia nel salto in lungo. Attenzione anche a Zurloni nella speed dell’arrampicata sportiva e a Elia Viviani nell’omnium di ciclismo su pista.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Per Emerson Royal manca qualcosa, lo United incombe su Fofana (8 agosto 2024)

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: SIAMO AGLI SGOCCIOLI

Quasi alla fine della diretta Olimpiadi Parigi 2024 sono ancora molte le medaglie da assegnare, restano tante a squadre che seguiremo in vostra compagnia dove si spererà di arrivare a competere per l’oro come avverrà nella semifinale Italia Turchia di pallavolo, dopo una bruciante sconfitta per 3-0 dell’Italvolley contro la Francia.

Arriverà poi la sera con l’atletica leggera: la giornata si concluderà infatti con le quattro finali di cui il lancio del giavellotto (alle ore 20:25), poi si passerà ai 200 metri maschili (20:30), per poi passare ai 400 ostacoli femminili (21:25) e dulcis in fundo i 110 ostacoli (21:45).

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Todibo, è il momento di chiudere. Arthur sblocca Nico Gonzalez (8 agosto 2024)