DIRETTA GABBRIELLESCHI TADDEUCCI 10 KM NUOTO FONDO DONNE STREAMING, FRA LE POLEMICHE ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 8 AGOSTO)

Se ne è parlato molto praticamente per tutte le Olimpiadi Parigi 2024, adesso ci siamo con la diretta Gabbrielleschi Taddeucci della 10 km nuoto di fondo donne, che è in programma con inizio alle ore 7.30 di stamattina, giovedì 8 agosto, nelle acque del fiume Senna, anche se in realtà con la possibilità di un cambio di sede praticamente fino all’ultimo istante a causa dei livelli di inquinamento del fiume che attraversa Parigi. Diciamolo subito: è indegno del massimo evento sportivo mondiale che ci sia incertezza sulla sede di una gara tra l’altro così lunga e faticosa, ma purtroppo questa è la realtà.

Cercando di restare all’aspetto strettamente sportivo, la diretta Gabbrielleschi Taddeucci della 10 km nuoto di fondo donne vedrà sicuramente le due Azzurre tra le protagoniste di una gara che è aperta a diverse candidate per le posizioni di vertice. Infatti sia Giulia Gabbrielleschi sia Ginevra Taddeucci sono “abbonate” ai podi internazionali, anche se ad entrambe ancora manca un podio individuale nei 10 km a livello intercontinentale, cioè ad Olimpiadi o Mondiali. Chissà se la diretta Gabbrielleschi Taddeucci della 10 km nuoto di fondo donne sarà la volta buona per cogliere la prima volta nel momento più prestigioso.

GABBRIELLESCHI TADDEUCCI 10 KM NUOTO FONDO DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Gabbrielleschi Taddeucci della 10 km nuoto di fondo donne avrà certamente spazio in chiaro, in particolare su su Rai Due essendo l’evento principale del mattino (o almeno su Rai Sport), mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: sito e app di Rai Play gratis per tutti, per gli abbonati anche la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY 10 KM NUOTO FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA GABBRIELLESCHI TADDEUCCI 10 KM NUOTO FONDO DONNE: IL CONTESTO

Ci sono davvero molte variabili per la diretta Gabbrielleschi Taddeucci della 10 km nuoto di fondo donne, a cominciare naturalmente dal troppo lungo balletto sulla sede di gara e sulle condizioni della Senna, che d’altronde per una gara lunga circa due ore sono un aspetto fondamentale, perché nuotare per 10 km in acque insalubri sarebbe davvero un rischio enorme per la salute delle nuotatrici, così come per quella dei loro colleghi maschi che dovrebbero essere impegnati alla stessa ora di domani mattina, con speranze ancora più alte per l’Italia grazie a Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza.

Tornando alle ragazze, le rivali sono tante e forti: volendo citare almeno i nomi più significativi, possiamo menzionare la brasiliana Ana Marcela Cunha che è la campionessa in carica, la tedesca Leonie Beck, l’olandese Sharon Van Rouwendaal che vinse nel 2016 davanti alla nostra Rachele Bruni ed infine la statunitense Katie Grimes. Sarà una grande battaglia, sperando naturalmente che si possa pensare solamente all’aspetto agonistico questa mattina nella diretta Gabbrielleschi Taddeucci della 10 km nuoto di fondo donne…