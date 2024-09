DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: UNA DOMENICA CON 64 TITOLI IN PALIO

La certezza è che annoiarsi è impossibile con la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, il rischio invece è di non riuscire a stare dietro a tutte le emozioni e ciò diventerà ancora più evidente oggi, domenica 1 settembre, perché la quarta giornata di gare assegnerà addirittura 64 titoli. Citazioni d’obbligo per triathlon e canottaggio, perché in questi due sport tutti i titoli in palio saranno assegnati oggi, anche se inevitabilmente la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 si incentrerà soprattutto su atletica e nuoto, sport fondamentali anche per il medagliere dal momento che in totale assegnano più di 300 titoli in due – ma per il programma di tutti gli sport di oggi vi rimandiamo al paragrafo successivo.

Al momento vogliamo lasciare spazio soprattutto alle emozioni della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, che naturalmente vanno al di là dei numeri di un programma pazzesco. Nei giorni scorsi ci siamo divertiti parecchio soprattutto nella piscina della Défense Arena, possiamo infatti dire senza timore di smentite che la Nazionale di nuoto paralimpica dell’Italia sia un nostro fiore all’occhiello, a livello sia sociale sia agonistico con 13 medaglie all’attivo. L’obiettivo è continuare ad esaltarci e ad arricchire il medagliere dell’Italia nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, che oggi sarà davvero più che intensa.

COME VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024

Per chi volesse passare una bellissima domenica di sport in compagnia della diretta tv delle Paralimpiadi Parigi 2024, l’appuntamento è davvero semplice, perché i Giochi saranno visibili in chiaro per tutti sulla Rai, che dedica all’evento soprattutto Rai Due ma anche il canale tematico Rai Sport, numero 58 del telecomando. Sarà quindi gratuita per tutti anche la diretta Paralimpiadi Parigi 2024 in streaming video tramite sito o app di Rai Play, ma per un tocco internazionale ricordiamo anche il canale ufficiale di YouTube del Comitato Paralimpico Internazionale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, PARALIMPIADI PARIGI 2024

Eccoci adesso ad annotare gli appuntamenti essenziali nella intensa diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 con ben 64 finali per aggiornare il medagliere, che di sicuro registrerà una ulteriore raffica di emozioni, speriamo anche per l’Italia. Oggi una novità sarà il triathlon, perché tutti gli undici titoli in palio in questo sport saranno assegnati proprio oggi alle Paralimpiadi Parigi 2024, cominciando già dalle ore 8.15 del mattino. Oggi sarà anche il giorno della finale individuale maschile W1 del tiro con l’arco, la cui giornata inizierà alle ore 9.00, poi al pomeriggio ecco pure il Compound individuale maschile. Dalle ore 9.30 spazio anche al tiro a segno, che a sua volta avrà due titoli da assegnare. Altro elemento essenziale della domenica sarà il canottaggio, che dalle ore 9.30 metterà in palio i suoi cinque titoli, dopo le qualificazioni dei giorni scorsi.

Naturalmente anche atletica e nuoto saranno al centro dell’attenzione per la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, allo Stade de France ci saranno titoli da assegnare sia al mattino dalle ore 10.00 sia in serata dalle ore 19.00, per la bellezza di 19 finali complessive, mentre come al solito in piscina al mattino ci saranno solamente batterie o qualificazioni, mentre le 14 finali saranno tutte collocate nella sessione pomeridiana dalle ore 17.30. Tre titoli giornalieri per il medagliere nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 anche nel tennis tavolo dalle ore 10.00, mentre dalle ore 11.00 l’attenzione sarà anche per il ciclismo su pista, con gli ultimi quattro titoli in palio al velodromo di Saint Quentin en Yvelines prima di cedere il passo alle gare su strada. Infine, nel pomeriggio ci saranno anche due titoli a testa da assegnare nel badminton dalle ore 16.40 e nella boccia dalle ore 17.00.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PARIGI 2024

1. Cina 20-15-7

2. Gran Bretagna 9-8-6

3. Brasile 7-3-9

4. Olanda 5-2-1

5. Stati Uniti 4-8-5

6. Australia 4-3-4

7. Francia 3-6-8

8. Italia 3-4-8