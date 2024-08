DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: 49 TITOLI NELLA TERZA GIORNATA

Le emozioni sono sempre più intense con la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, oggi sabato 31 agosto la terza giornata di gare infatti metterà in palio ben 49 titoli, con una ulteriore crescita rispetto a ieri. Saranno come sempre grandi protagonisti della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 atletica e nuoto, che sul medagliere hanno un’incidenza ancora maggiore rispetto alle Olimpiadi, ma naturalmente dovremo prestare grande attenzione a tutti gli sport con finali oggi, che saranno pure il ciclismo su pista, il tennistavolo, il taekwondo e il tiro a segno come ieri, con in più però anche il tiro con l’arco, che comincerà ad assegnare le proprie medaglie – lo scopriremo meglio fra poco.

I primi due giorni della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 ci hanno già detto che l’Italia sa farsi valere e può prendersi una posizione di rilievo nel medagliere, con la Nazionale di nuoto a fare da trascinatrice fin dall’esordio per garantire un bottino davvero significativo. D’altronde l’anno scorso gli Azzurri furono i migliori nel Mondiale di nuoto paralimpico ed è chiaro che le ambizioni siano alte, come indicano gli ori già vinti da Carlotta Gilli, Francesco Bocciardo e Stefano Raimondi, ma non solo nella piscina della Défense Arena, bensì in tutti i luoghi di gara per la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024

Al terzo giorno di competizioni ormai sono chiare le modalità per seguire la diretta tv delle Paralimpiadi Parigi 2024 ed è sicuramente piacevole il fatto che sia una visione garantita a tutti in chiaro dalla nostra televisione di Stato tra Rai Due e il canale tematico Rai Sport, che è disponibile al numero 58 del telecomando. Sarà quindi gratuita per tutti anche la diretta Paralimpiadi Parigi 2024 in streaming video tramite sito o applicazione di Rai Play, ma anche il canale ufficiale di YouTube del Comitato Paralimpico Internazionale.

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: IL PROGRAMMA DELLE GARE DEL GIORNO (31 AGOSTO)

Scopriamo adesso almeno le coordinate fondamentali per orientarsi nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 con le finali per aggiornare il medagliere, che come detto si arricchirà parecchio avendo ben 49 finali in programma oggi. Fin dal mattino inizieranno i cammini del tiro con l’arco (ore 9.00) e del tiro a segno (ore 9.30), naturalmente cominciando dalle fasi di qualificazione per poi giungere alle finali in programma oggi – due a testa per ciascuno di questi sport. Per l’atletica resta invece la formula delle due sessioni giornaliere, al mattino dalle ore 10.00 e poi in serata dalle ore 19.00, ricordando che in entrambe saranno collocate finali.

Questa è la grande differenza con il nuoto per la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, perché in piscina al mattino ci sono solamente batterie o qualificazioni, mentre le finali saranno tutte collocate nella ricchissima sessione pomeridiana dalle ore 17.30, cuore della giornata anche in ottica italiana pensando al medagliere. Sarà lunga la giornata anche del ciclismo su pista, con le qualificazioni dalle ore 10.00, seguite però da ben quattro finali presso il velodromo di Saint Quentin en Yvelines, che già tante gioie ci ha regalato alle Olimpiadi. Infine, per il medagliere nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 ecco pure il tennistavolo con un titolo nella sessione del mattino dalle ore 10.00 e altre quattro al pomeriggio dalle ore 17.00, quando inizierà il cammino anche delle tre categorie attese per oggi nel taekwondo.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PARIGI 2024

1. Cina 12-9-4

2. Gran Bretagna 6-6-3

3. Brasile 5-1-6

4. Olanda 4-1-1

5. Italia 3-2-8