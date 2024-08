DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: SECONDA GIORNATA RICCHISSIMA!

La diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 promette di offrirci oggi, venerdì 30 agosto, un crescendo di grandi emozioni, perché nella seconda giornata di gare dopo la cerimonia di apertura di mercoledì avremo in programma addirittura 42 gare con titoli in palio, che siano finali oppure eventi che prevedono un turno unico. Una delle grandi caratteristiche della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 sarà in effetti l’altissimo numero di finali giornaliere che saranno necessarie per assegnare un totale di 549 titoli paralimpici in appena undici giorni di gara, oggi come accennato saranno 42 tra il debutto dell’atletica, il nuoto e poi anche il ciclismo su pista, il tennistavolo, il taekwondo e il tiro.

Si ci è consentita una riflessione, questo forse è un peccato, perché l’altissima concentrazione di gare nello spazio di pochi giorni (sono addirittura 220 competizioni in più delle Olimpiadi e con cinque giorni in meno) impedisce magari di seguire ogni singolo evento come meriterebbe, in compenso la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 ci garantirà una scarica di adrenalina e naturalmente anche tante emozioni nel medagliere, sperando che l’Italia – attualmente terza con i suoi 141 atleti (70 uomini e 71 donne) – sappia continuare a farsi onore dopo le prime nove medaglie che sono arrivate già ieri. Per il numero di podi siamo addirittura primi, otto li ha garantiti il nuoto, da cui sono arrivati anche i due ori.

COME VEDERE LA DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Tifosi e appassionati di sport possono incollarsi al televisore in questi giorni per seguire la diretta tv delle Paralimpiadi Parigi 2024, perché tutto sarà visibile in chiaro sui canali che erano già state poco tempo fa le reti olimpiche. Su Rai Due sarà dato soprattutto risalto alle gare con gli italiani a caccia delle medaglie, mentre Rai Sport fornirà una copertura aggiuntiva con gli altri eventi principali.

Naturalmente questo significa che ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta Paralimpiadi Parigi 2024 in streaming video gratuitamente per tutti, tramite sito o applicazione di Rai Play, ma segnaliamo anche l’apertura del canale ufficiale di YouTube da parte del Comitato Paralimpico Internazionale.

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: LE GARE DEL GIORNO

Diamo adesso almeno qualche elemento essenziale per seguire la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 e l’evoluzione del medagliere, pur ripetendo che ci sarà davvero tantissimo da seguire. Ad esempio, per l’atletica avremo due sessioni giornaliere, al mattino dalle ore 10.00 e poi in serata dalle ore 19.00 ed entrambe assegneranno titoli, naturalmente tenendo presente che ogni genere di competizione si “moltiplica” nelle varie categorie di disabilità o patologia. Lo stesso discorso vale per il nuoto, ma con l’importante differenza che al mattino ci sono solamente batterie o qualificazioni, mentre le finali saranno tutte nella sessione pomeridiana dalle ore 17.30.

Il totale giornaliero sarà in perfetta parità oggi, perché la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 ci proporrà il 30 agosto 14 finali di atletica e altrettante per il nuoto, con il medagliere che si arricchirà poi anche con gli eventi di vari altri sport. Già dalle ore 9.00 del mattino sarà ad esempio protagonista il tiro, con tre competizioni che oggi vivranno le qualificazioni e subito dopo le finali. Alle ore 11.30 occhi puntati anche sul ciclismo su pista, con alcune qualificazioni seguite però da ben cinque finali. Gli altri due sport da seguire oggi per il medagliere nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 saranno infine il tennistavolo e il taekwondo, entrambi con le rispettive competizioni che prenderanno il via dalle ore 17.00.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PARIGI 2024

1. Cina 4-1-0

2. Gran Bretagna 2-3-1

3. Italia 2-2-5