Diretta Liverpool Arsenal/ Streaming video tv: big match ad Anfield (Premier League)

Liverpool Arsenal, in diretta da Anfield Road, è il big match della terza giornata nella Premier League 2019-2020: si gioca alle ore 18:30 di sabato 24 agosto e mette a confronto due squadre che hanno aperto il loro campionato con due vittorie, dunque si trovano in testa alla classifica e proveranno oggi a staccare la rivale. Per i Reds, che hanno aperto la stagione vincendo la Supercoppa Europea e tra poco inizieranno la difesa della Champions League, la Premier League è diventata quasi una maledizione e nel 2020 saranno 30 gli anni di distanza dall’ultimo titolo; i successi interni dei Gunners sono più recenti ma nelle ultime tre stagioni la squadra londinese ha mancato la Top Four della graduatoria, pur raggiungendo una semifinale e una finale di Europa League e dunque mostrando di poter essere ancora competitivi. Arrivando ad agosto, la diretta di Liverpool Arsenal non può chiaramente considerarsi decisiva per le sorti del campionato ma è pur vero che vincere potrebbe dare una bella spinta emotiva e psicologica; aspettando dunque il calcio d’inizio di questa affascinante sfida, andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Anfield, nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Arsenal sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: appuntamento dunque in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita di Premier League su Sky Sport Football (numero 203 del decoder), ma anche affidarsi all’applicazione Sky Go per il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ARSENAL

Leggiamo dunque le probabili formazioni di Liverpool Arsenal: Jurgen Klopp ha già ritrovato il suo tridente Salah-Firmino-Sadio Mané e lo conferma, il dubbio principale riguarda il centrocampo dove Henderson e Fabinho cercano uno spazio che a Southampton non hanno avuto, perchè il tecnico tedesco ha scelto Wijnaldum e Oxlade-Chamberlain. Potrebbe comunque esserci turnover con la conferma del solo Milner in questo reparto; la difesa sembra invece essere formata con Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni e la coppia Matip-Van Dijk al centro, in porta Adrian sostituirà ancora l’infortunato Alisson. Unai Emery dispone l’Arsenal con un 4-2-3-1 nel quale Papastathopoulos e David Luiz sono davanti a Leno, mentre Maitland-Niles e Nacho Monreal corrono sulle fasce; Dani Ceballos si è già preso il ruolo di regista, Granit Xhaka corre per recuperare in tempo (eventualmente ci sarà Guendouzi) mentre davanti non si può fare a meno di Aubameyang che agirà presumibilmente largo, con Nelson dall’altra parte e Willock già perfettamente calato nel ruolo di trequartista, alle spalle di Lacazette che al momento rimane il riferimento avanzato. Da valutare Pépé, che potrebbe avere la prima maglia da titolare con questa squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Liverpool Arsenal ci dicono che il vantaggio dei Reds nel pronostico non è indifferente: il segno 1 per la loro vittoria vi farebbe infatti guadagnare una somma pari a 1,47 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo già a 4,75 per l’eventualità del pareggio (segno X) e a 6,00 volte quello che avrete investito con questo bookmaker per il successo esterno dei Gunners, per il quale dovrete scommettere sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA