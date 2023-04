Diretta/ Liverpool Arsenal (risultato 0-1) streaming video tv: la sblocca Martinelli!

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA MARTINELLI!

La prima conclusione a rete significativa del match ad Anfield è di Gakpo che calcia fuori da buona posizione, ma a segnare è subito l’Arsenal all’8′: sblocca il risultato Martinelli, che piazza il pallone alle spalle di Alisson dopo una carambola su Van Dijk. Al 12′ reattivo il portiere del Liverpool su una conclusione di Zinchenko, quindi Gunners vicini al raddoppio anche al 17′ con Gabriel Jesus che in spaccata sul secondo palo non riesce ad insaccare. La prima vera occasione da gol per i Reds arriva al 20′ con una rasoiata mancina di Robertson che esce a lato a pochi centimetri dal palo della porta difesa da Ramsdale. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Chelsea Liverpool (risultato finale 0-0): niente gol a Stamford Bridge!

LIVERPOOL ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Liverpool Arsenal, valevole per la trentesima giornata di Premier League, sarà visibile solo su Sky attraverso abbonamento Sport sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K. Inoltre sarà possibile seguire la diretta streaming di Liverpool Arsenal attraverso Sky Go e NOW tramite tutti i dispositivi mobili, pc e smart tv.

DIRETTA/ Manchester City Liverpool (risultato finale 4-1): Grealish cala il poker

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL: CHE SPETTACOLO IN PREMIER A PASQUA!

Liverpool Arsenal, in diretta domenica 9 aprile 2023 alle ore 17.30 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valida per la 30^ giornata della Premier League inglese. Passaggio cruciale per i Gunners nella corsa al titolo, l’ultima vittoria contro il Leeds ha permesso all’Arsenal di mantenere 8 punti di vantaggio sul Manchester City secondo, anche se finora con una partita in più disputata rispetto alla squadra allenata da Pep Guardiola.

Dall’altra parte il Liverpool è reduce da un pareggio in casa del Chelsea e sta chiudendo un periodo molto complicato, partito con la sconfitta contro il Bournemouth e passato dal poker incassato sul campo del Manchester City. Ora i Reds, seppur con due partite in meno disputate, sono a -10 dal Tottenham quinto e a -4 dall’Aston Villa sesto. All’andata Arsenal vincente con un’emozionante 3-2 contro il Liverpool, Reds vincenti con un perentorio 4-0 contro i Gunners nell’ultimo precedente ad Anfield, datato 20 novembre 2021.

Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 29^ giornata in Inghilterra

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ARSENAL

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Arsenal, match che andrà in scena ad Anfield. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Jota, Gakpo. Risponderà l’Arsenal allenato da Mikel Arteta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ramsdale; White, Gabriel M., Holding, Zinchenko; Partey, Xhaka; Trossard, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus.

LIVERPOOL ARSENAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Arsenal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Arsenal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA