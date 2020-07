Diretta Liverpool Aston Villa/ Streaming video e tv: Smith lotta per la salvezza

Liverpool Aston Villa, in diretta dallo stadio Anfield, è la sfida in programma oggi, domenica 5 luglio 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30 secondo il fuso orario italiano. Siamo dunque nel vivo della 33^ giornata della Premier League e il calendario ci offre un match veramente speciale: con la diretta tra Liverpool e Aston Villa infatti assisteremo a un ottimo scontro da testa e coda della graduatoria, con due club animati pure dagli obiettivi più diversi. I Reds di Klopp infatti saranno in campo con ben poco ormai da realizzare: la formazione di casa si è giù laureata Campione d’Inghilterra con sette turni di anticipo e ancor da prima sa che sarà nella prossima edizione della Champions League. Ben più motivato oggi invece a dare il massimo e a tentare l’impresa (contro un club che è parso davvero invidiabile quest’anno) il club guidato da Dean Smith, che ancor fermo alla penultima posizione della classifica, teme ora di dover abbandonare il primo campionato inglese, a fine stagione. Ci attende dunque una diretta Liverpool Aston Villa davvero bollente questo pomeriggio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Liverpool e Aston Villa sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky: appuntamento alle ore 17.30 al canale Sky Sport Football (203). Garantita dunque anche la diretta streaming video del match di Premier League, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ASTON VILLA

Già realizzati i primi obbiettivi stagionali, per la diretta tra Liverpool e Aston Villa non ci sorprenderebbe se Klopp vorrebbe dare oggi un poco di riposo ad alcuni suoi titolari, tenuto conto che questo sono stati in campo solo lo scorso giovedì contro il Manchester City. Ecco che allora nelle probabili formazioni del match, fissato il noto 4-3-3, questo pomeriggio potremo anche vedere Adrian tra i pali, con di fronte al numero 1 Van Dijks e Gomez (per Matip la stagione è già terminata per infortunio): saranno Robertson e Alexander-Arnold i titolari in corsia. Nella mediana rimangono irrinunciabili dal primo minuto Henderson, Fabinho e Keita, anche se dalla panchina rimangono a disposizione Wijnaldum e Jones. In attacco infine sarà Minamino a prendere il posto di Salah a destra, mentre a sinistra appare confermato Man: uno tra Firmino e Origi farà da prima punta. Per l’11 dell’Aston Villa invece Smith dovrebbe optare nella 33^ giornata di Premier League per il 4-3-1-2, già visto pure contro il Wolverhampton pochi giorni fa. Qui di certo vedremo Nyland tra i pali, mentre in difesa di dovrebbero collocare dal primo minuto al centro Mings e Hause: Targett e Konsa potrebbero essere i titolari in corsia, ma questi rimangono in ballottaggio con Taylor e Elmohamady. In mediana di sarà poi spazio dal primo minuto per Nakamba, Douglas Luiz e Hourihane: sarà il capitano Grealish ad agire sulle trequarti. Maglie consegnate infine in attacco, con Samatta e Davis titolari confermati per i Villans.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché i Reds abbiamo ormai ben poco per cui lottare, pure va detto che è sempre della formazione di Klopp il favore del pronostico. Per la diretta Liverpool Aston Villa di oggi pomeriggio, il portale Snai, nell’1×2 ha assegnato ai padroni di casa la quota di 1.33 per la vittoria, contro il più elevato 8.25 per il successo ospite: il pari ad Anfield vale invece la quotazione di 5.25.



