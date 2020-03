Diretta Liverpool Atletico Madrid/ Streaming video: rimonta Reds? (Champions League)

Liverpool Atletico Madrid, che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie e si gioca mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 presso Anfield, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019-2020. Reds chiamati alla sempre difficile impresa di operare una rimonta ai danni della squadra allenata dal Cholo Simeone. All’andata con un gol-lampo di Saul è arrivato un successo per i Colchoneros per 1-0, senza subire gol in casa. E’ stata l’apertura della prima mini-crisi stagionale per un Liverpool ormai sicuro del ritorno alla conquista della Premier League dopo trent’anni d’attesa, ma che ha anche incassato il primo ko in campionato contro il Watford e l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Chelsea. Nell’ultima sfida di campionato Salah e compagni hanno ritrovato la vittoria battendo il Bournemouth e ora si giocheranno il passaggio del turno contro un Atletico Madrid che si è visto superato di nuovo in zona Champions League nella Liga spagnola dal Getafe, dopo l’ultimo pareggio nello scontro diretto d’alta classifica contro il Siviglia.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Liverpool Atletico Madrid ci si dovrà collegare sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport Uno, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Champions League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATLETICO MADRID

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Liverpool Atletico Madrid, mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool. I padroni di casa del Liverpool, allenati da Jurgen Klopp, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 4-3-3 e questo undici titolare: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Risponderà l’Atletico Madrid con questa formazione schierata dal tecnico Diego Pablo Simeone con un 4-4-2 scelto come modulo di partenza: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Joao Felix, Morata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 1.55 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 3.85 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 6.50. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 1.95 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 1.80.



